Nem marad méhész, ha így megy tovább!

Kevés fiatalból válik méhész, pedig a kezdeti lelkesedéssel még nincs baj. Többen is pályáztak a fiatal gazda támogatásra, választva a méhészetet, de pár év múlva – amikor letelt a kötelező vállalási idő – abbahagyták a tevékenységet. Ennek legfontosabb oka, hogy sok a buktatója ennek a szakmának, érteni kell hozzá, sok-sok éves tapasztalattal rendelkezni ahhoz, hogy megérje, mondták az általunk megkérdezett méhészek.

Az elmúlt években alaposan rájárt a rúd a méhészekre, a hektikus időjárás miatt sokak fejében megfordult, hogy abbahagyják a munkát. Az idősödő szektorban nagy kérdés többek között az is, hogy milyen kilátásokkal kecsegtet a fiatalabb generáció szemében méheket tartani. Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke szerint alapvető probléma a generációváltás a méhészetben, előbb kezd bele a munkába az a fiatal, akinek a családjában még nem volt méhész, nyilatkozta az elnök az agrarszektor.hu-nak.

– Mezőgazdasági szakiskolát végeztem, és szerettem volna a fiatal gazda támogatást megpályázni még hat évvel ezelőtt, ami tizennégy millió forint vissza nem térítendő támogatást jelentett. Termőföldünk nem volt, pénzem se volt rá, hogy vegyünk, így maradt a méhészkedés, amihez egyik ismerősömtől segítséget kaptam – mondta el a történetét a bonyhádi Németh Pál. Elnyertem a pályázatot, de nem volt sikerem ezen a területen. A méhek hol megbetegedtek, hol rosszul teleltek, alig vártam, hogy befejezhessem ezt az egészet.

– Sok a buktatója a méhészkedésnek, sokat kell dolgozni ahhoz, hogy sikert érjen el az ember, mondta Koller Zoltán tolnai méhész, aki több mint harminc éve foglalkozik a méheivel. A fiatalok nem látnak benne perspektívát. Sokba kerül a jó körülmények megteremtése is, egy új pörgető 300 ezer forintba kerül, egy-egy méhcsalád – kaptár nélkül – 40 ezer forintba, maga az üres kaptár 50 ezerbe. Nagyon megdrágult a faanyag. Amikor még én kezdtem a méhészkedést – most 63 éves vagyok – ötven családdal meg lehetett élni, most legalább 200 kell ehhez.

Egyre több kórokozó jön be az országba, melyek veszélyesek a méhekre. Tudni kell azt, mikor, mivel és mi ellen kell védekezni. Sokszor nem könnyű átteleltetni a méheket, ebben a klímaváltozás is belejátszik. Már harmadik éve, hogy nem volt egy tisztességes akácméz termés, hiába enyhe a tél, ha áprilisban jön három fagyos nap, ami mindent visz, ami addig reményt adott – sorolta a gondokat Koller Zoltán.

Ahol vannak méhészek a családban, ott látják a kínlódást, hogy évről évre többet kell dolgozni, ráadásul az eredmények is eltűnnek. Teljesen hektikus a mézár, így a méhész családok gyermekei ma Magyarországon nem folytatják a munkát. Ugyan vannak olyan fiatalok, akik azért kezdenek bele a méhészkedésbe, mert nincsenek még rossz tapasztalataik, de sajnos a legtöbben szaktudás nélkül teszik ezt. Ezért aztán pár éven belül sokakban el is múlik a lelkesedés – mondta Bross Péter, az országos egyesület elnöke. A magyar méhészek száma csökken, a méhcsaládok száma pedig stagnált az elmúlt években. Már nem nyújt megélhetést a méhészet, egyre inkább keresetkiegészítés céljából végzik a munkát az emberek.

Más szakmák felértékelődtek A szocializmus idején többen azért méhészkedtek főállás mellett, mert az hozott annyi pénzt a konyhára, hogy el tudtak menni belőle egy balatoni nyaralásra, vagy 1-3 év terméséből esetleg befizettek egy autóra, mondta Bross Péter. Ma már hétvégi méhészkedéssel nem lehet annyi méhcsaládot tartani, hogy abból árbevétel legyen. A jövő főállású méhészeinek több okból sincs perspektívája. Felborult a természet, hektikussá vált az időjárás, a mézárak nem követik azt, hogy kevés a termés, emiatt pedig a méhcsaládonkénti eredmények is csökkennek. Másrészt azért sincs jövője a foglalkozásnak, mert más szakmák felértékelődtek, sokkal jobban emelkedtek másutt a bérek a méhészkedésből származó árbevételhez képest. Nem véletlen, hogy minden méhésznek van valamilyen más szakmája is, ahol most már sokkal többet megkereshetnek, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt.

