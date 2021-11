Nem minden fiatal tudja, hogy éppen bűncselekményt követ el

Nem gyakori, hogy Tolna megyében gyermekkorúak bűncselekményt követnének el, de azért előfordul. Sokszor, a már büntethető életkorban lévő, de még fiatalkorú középiskolások sincsenek tisztában azzal, hogy a verekedés bűncselekmény is lehet, nem is beszélve az egyre divatosabb internetes bűnelkövetési módokról.

Két gyermekasztalt és hat kis méretű kerékpárt loptak el október első hétvégéjén az egyik szekszárdi óvoda raktárából. A gyerekek bemásztak az udvarra, majd a raktárhelyiség lakatpántját letépve jutottak be az épületbe. A rendőrök rövid időn belül azonosították a tetteseket, egy 7, egy 10 és egy és 12 éves fiút, akik ellen életkoruk miatt nem indítható büntetőeljárás. Meghallgatásuk során elmondták, hogy valóban ők loptak az óvodából. A rendőrök négy kerékpárt meg is találtak, és visszaadtak az óvoda képviselőinek, közölte a rendőrség.

A hír több, mint aggasztó. Mint ismeretes, a büntethetőség alsó korhatára 14 év, kivéve az emberölést és rablást, mert ezen bűncselekmények esetében 12 év a korhatár. Mármint, ha a konkrét esetben megvan az elkövető úgynevezett belátási képessége, vagyis képes felfogni tettei súlyát és annak esetleges következményeit.

A rendőrség praxisában ritka a gyerekek által elkövetett szabályértés vagy bűncselekmény, válaszolta kérdésünkre Komlósiné Kiss Anett, a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, egyetértve azzal, hogy a problémáról nem csak érdemes, hanem fontos is szólni. Hiszen mindennapos tapasztalat, hogy egyre gyakoribbak például azok az esetek, amelyeket iskolai zaklatás címszó alatt szokás emlegetni, és amelynek széles a tárháza. Beszélni kell a témáról családi körben, iskolában és nyilvánosság előtt is, mert sok általános, de még középiskolás is úgy követhet el bűncselekményt, hogy azzal nincs tisztában. Az uzsonna ellopása is lehet szabálysértés, de ha például egy drága telefont erőszakkal vesznek el valakitől az iskolában, az már súlyos bűncselekménynek, rablásnak számít. És egyáltalán nincs rendben, hogy nem csak a tettesek tartják ezt a magatartást normálisnak, hanem olykor a társak is szó nélkül tudomásul veszik a történteket. Ezekről az iskolai problémákról nemhogy a rendőrség, hanem sokszor a szülők, tanárok sem szereznek tudomást. Éppen ezért kellene ezekben a körökben is beszélni a témáról. Személyes tapasztalat, hogy a fiatalokat mennyire érdekli ez a témakör, mert lapunk is jelen volt egy ilyen felső tagozatosoknak tartott előadáson, amit érdeklődéssel hallgattak a diákok.

És akkor még nem beszéltünk az internetes ügyekről. A világhálón is elkövethető a zaklatás, ami azt jelenti, hogy valakit napi életvitelében rendszeresen megzavarnak, de szóba jöhet a rágalmazás és a becsületsértés, vagy például a képmással visszaélés is. Már arról is voltak hírek a sajtóban, hogy az áldozat öngyilkosságot követett el, mert úgy érezte, hogy nincs kihez segítségért fordulnia. Tudni kell azt is, hogy a gyermek- és fiatalkorúak által szándékosan, vagy akár véletlenül okozott kárért a szülő tartozik helyt állni. Ha nem fizet önként, akkor a kártérítés polgári peres eljárásban kikényszeríthető, tette hozzá a szóvivő.