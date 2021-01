Nem minden hajléktalan veszi igénybe a szállót

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Télen akár mínusz húsz fok alá is süllyedhet a hőmérséklet éjszaka, a legnagyobb veszélynek ebben az időben a hajléktalanok vannak kitéve. A Paksi Hajléktalan Melegedő meghosszabbított nyitvatartással várja a hajléktalanokat napi huszonkét órában, viszont a járványügyi helyzet korlátozásai miatt csökkentett létszámot fogadhatnak – tájékoztatta a Paks Fm rádiót Borbás László, a paksi Kistérségi Szociális Központ vezetője. Majd hozzátette, hogy tíz főre szól a működési engedélyük, de a járványvédelmi protokollnak megfelelően ötven százalékon üzemel a nappali melegedő. Fokozottan odafigyelnek a hajléktalanok egészségügyi állapotára, ez igaz a bentlakókra, és az utcán tartózkodókra egyaránt. Folyamatos a testhőmérséklet-mérés érintésmentes készülékkel.

A paksi önkormányzatnak köszönhetően a beérkezők előzetesen ingyenes koronavírusteszten is átesnek. Meleg tea, tiszta téli ruházat, bőséges vitamin, gyümölcs és élelem várja a Síp utcában melegedőket, hisz a város lakosai részéről nagy a segítő szándék. Pakson mintegy húsz hajléktalanról van tudomásuk a szakembereknek, közülük öten veszik igénybe a melegedőt. Pakson az utcai szociális munka hiányában a rendőrség gondoskodik az otthontalanok biztonságáról. De kérik a lakosságot is, hogy éljenek a bejelentés lehetőségével, ha elhagyatott, segítségre szoruló embert látnak a mínuszokban.

– Akik itt vannak, ők most már úgy működnek, mint egy család, tehát a konfliktusok nagyon minimálisak. A kinnlevőket is rendszeresen számon tartjuk, tudjuk, merre tartózkodnak, a rendőrséggel folyamatosan együttműködve oldjuk most meg ezt a helyzetet. Pakson nincs utcai szociális munka, tehát a klasszikus takaró és forró tea adás nem működik a városban egyelőre. Megpróbáljuk őket ide bejuttatni valamilyen formában. Mindenképpen erre törekszünk, sajnos az a tapasztalatunk, hogy akik kint vannak, nem akarnak ide bejönni. Ők azok a masszív társaság, akik megtalálták az ő életformájukat, vállalva annak mindenféle következményeit, akár a fagyási sérüléseket is – számolt be Timárné Kiss Zsuzsanna, szakmai vezető.

