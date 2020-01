Nem minden szülő tudta, hogy beadassa vagy sem

Az iskolás gyerekek a napokban vitték haza azt a nyomtatványt, amellyel a hepatitis A elleni oltást kérvényezhették a szülők. Utóbbiak közül többen bizonytalanok voltak, érdemes-e beadatni.

Nem egy szülő gyermekorvosától kért tanácsot azzal kapcsolatban, hogy beadassa-e a hepatitis A elleni védőoltást. A betegség átadásával kapcsolatban érdemes tudni, hogy széklettel szennyezett víz, élelmiszer fogyasztása jelenti a legnagyobb veszélyt. A vírus a higiéniai szabályok be nem tartása miatt terjed. A kórokozó mosatlan, fertőzött zöldségekkel, gyümölcsökkel, part menti vizekben tenyésztett tengeri állatokból készült nyers vagy nem eléggé átfőtt vagy átsütött tengeri ételekkel, széklettel szennyezett kézzel, tárgyakkal és fürdővíz útján is terjed.

Hazánkban nem jellemző, bár az elmaradott térségekben előfordult a kór az utóbbi időben. Többek azt a tanácsot kapták a gyermekorvostól, hogy akkor adassa be csemetéjének a vakcinát, ha Közép- vagy Dél-Amerikába, Mexikóba, Ázsiába, Afrika, Kelet-Európa és Dél-Európa egyes országaiba terveznek utazást.

Mi dr. Győri Gábor szekszárdi házi gyermekorvost kérdeztük a témában. Elmondta, hogy nem kötelező, hanem választható oltásról van szó. Magyarországon elsősorban azoknak javasolják munkájuk miatt, akik szennyvíztelepen, tisztító műhelyben dolgoznak vagy külföldre utaznak, esetleg rendszeresen fogyasztanak tengeri herkentyűket. Dr. Győri Gábor kifejezetten oltáspárti, ám mint kiderült, az általa is ajánlott vakcinák között jellemzően nem szerepel a hepatitis A elleni vakcina.

Az orvos ugyanakkor kifejezetten örül annak, hogy bárányhimlő ellen oltják a gyerekeket, és azoknak, akik életkoruk miatt nem kapják, javasolja a beadatását. Azt is elmondta, jelen tudásuk szerint ebben az esetben a védettség egy életre szól. Szintén javasolja a fertőző, járványos és gyakran halálos kimenetelű agyhártyagyulladás elleni oltást, valamint a csecsemők hat hetes és hat hónapos kora között adható rota vírus ellenit. Arra is felhívta a figyelmet, hogy még most is kérhető az influenza elleni vakcina, ha valaki néhány nap múlva mégis beteg lesz, a védettség bizonyos mértékig akkor is kialakul.