Nem mindenkiből lesz bajnok, de a boksz önvédelemre is tanít

Az Unio Box Team Szekszárd is bemutatkozott a nyári táborozó általános iskolásoknak az Új Nemzedék Központ és a Szekszárdi Sportközpont Nkft. szervezésében megvalósuló rendezvénysorozaton.

Júliusban a sport témája köré szervezte programjait az Új Nemzedék Központ és a Szekszárdi Sportközpont Nkft. A sorozat második állomásán Gál Miklós és Halász Gábor, a megyeszékhely ökölvívóklubjának vezetői több mint ötven kíváncsi tekintetű fiatalnak tartottak előadást.

A negyven esztendős, ötvennyolc profi mérkőzéssel (harminckilenc győzelem, tizenkilenc vereség) rendelkező Halász Gábor elsőként azt a tévhitet oszlatta szét, miszerint az újoncok „megveretése” amolyan rituálé az ökölvívásban. – Körülbelül két hónap edzés után engedjük szorítóba a kezdőket. Először az alapokat tanítjuk meg nekik, hogyan kell tartani a kezeket, hogyan kell védekezni és hogyan kell ütni. Aztán szépen apránként haladunk előre, mindig újabb feladatot adva nekik – vázolta fel az első hónapokat a közel húsz év profi tapasztalattal rendelkező bunyós.

Két fiatalon, Sebestyén Krisztinán és Takács Bálinton keresztül a diákok saját szemükkel is láthatták, hogyan melegítenek be és árnyékbokszolnak az öklözők. (A tizennyolc éves Takács az egyik legígéretesebb tehetség, akit jövőre az országos bajnokságra is elvisznek.) A narrátor szerepét Gál Miklós vállalta magára, s ha valakinek, akkor a hetvenkét éves, több, országosan ismert bunyóst kinevelő szakembernek a szavára lehet adni.

Az előadás végén Halász Gábor egyik nemzetközi övét is szemügyre vehették a diákok, a bátrabbak pedig ki is próbálták a kesztyűzést. A látottak alapján úgy tűnik, az utánpótlással nem lesz gondja a klubnak. – Jelenleg huszonöt fő a taglétszám, közülük négyen, öten aktívak. A nyarat mi is könnyedebben vesszük, az edzések augusztus közepétől kezdődnek a városi sportcsarnokban, hétfőtől péntekig heti öt, másfél órás edzéssel – mondta Halász Gábor. – Azzal tisztában kell lenni, hogy nem mindenkiből lesz világbajnok, de a boksz vagy bármelyik másik küzdősport önvédelemre is tanít, egészségesebbé tesz és jellemet is formál – zárta a profi bunyós.

A sport tematika ezzel nem ért véget, a program során a Szekszárdi Kajak-Kenu SE és az Unio Box Team Szekszárd után pénteken tíz órától a Szekszárdi UFC labdarúgóklubja tart előadást az Új Nemzedék Közösségi Téren (a régi Placc helyén). A tervek szerint a harmadosztályban szereplő felnőttcsapat vezetőedzőjével, Kvanduk Jánossal, asszisztensedzőjével, Mészáros Istvánnal, valamint az NB III-t az elmúlt évben megnyerő, s a következő idényben a másodosztályban induló U17-es csapat kapitányával, Juhász Gergellyel találkozhatnak az érdeklődők.

Augusztusban pedig a zene lesz a fő irányvonala a két szervezet közös programjának.