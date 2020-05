Nem rendelnek el további szigorításokat a hétvégére

Szabó Péter, Paks polgármestere ezen a hétvégén nem rendel el újabb szigorító intézkedéseket, ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a másfél méteres távolságot az emberek tartsák be, és a maszkokat viseljék az üzletekben. A péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatóján szólt arról is, hogy a játszótereket továbbra is zárva tartják, az üzletek eddig érvényes látogatási idősávján sem kíván változtatni. A vendéglátó-helyiségekben továbbra sem lehet tartózkodni, a strand kinyithat, ennek időpontját később hozzák nyilvánosságra. Szántó Zoltán alpolgármester arról tájékoztatott, hogy megnyitják a fitness-parkokat, és a polgári esküvők megtarthatók. A bölcsődét és az óvodákat megnyitják, de a lehető legkisebb csoportokkal, és nyilatkozni kell a szülőknek arról, hogy a gyermek egészséges.