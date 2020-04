Nem sokkal csökkent a jelentkezők száma

Mint ismeretes, a törvénymódosítások következményeként drasztikusan, mintegy huszonegyezer fővel csökkent az idén a magyar felsőoktatásba jelentkezők száma a tavalyi jelentkezési számokhoz viszonyítva, mondta prof. dr. habil Szécsi Gábor, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (PTE KPVK) dékánja. A KPVK-n is van némi csökkenés, de ennek mértéke jóval kisebb, mint a régió többi pedagógusképző intézményében.

Hogy a csökkenés nem drámai mértékű, annak kettős magyarázata van, mondta el kérdésünkre a kar vezetője. Az első ok az új képzések iránti komoly érdeklődés. A gyógypedagógia szakra például csaknem száz hallgató jelentkezett, közülük majdnem ötvenen első helyen jelölték meg a PTE KPVK-t, ami felülmúlta minden várakozásukat. A vidékfejlesztési agrármérnök képzésre is volt elég jelentkező, várhatóan ez a szak is elindíthatóvá válik.

Másrészt az is hozzájárult a sikerhez, hogy több szakot a kar pécsi képzőhelyén is meghirdettek. A jelentkezők számát alapul véve úgy tűnik, hogy a pedagógusképzéseiket levelezős és nappalis munkarendben is el tudják indítani, mindkét városban. Gyógypedagógia és néhány más szak viszont kizárólag Szekszárdon indul.

– Lesz tehát elég hallgatónk ahhoz, hogy a következő tanévben, remélhetőleg már a megszokott munkarendben, mindkét képzőhelyen zavartalanul folytathassuk a munkát, és ezáltal a szekszárdi valamint pécsi képzőhelyen egyaránt aktív tevékenységet folytató KPVK rövidtávon a régió legerősebb pedagógusképző intézményévé váljon – fogalmazott Szécsi Gábor.