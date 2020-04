Nem tanult, nem is dolgozott, inkább lopott

A fiatalkorú vádlott a szó szoros értelmében lopott mindent, amit ért. Ráadásul nem is volt különösebben sikeres, hiszen a vádban foglalt esetekben az érintett üzletek dolgozói lefülelték és a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. Az egyik szekszárdi üzletből például farmermellényt és nadrágot akart ellopni. Egy másik áruházból borotvapengéket, púdert, zoknikat, csokit, szilvapálinkát, whiskey-t, nutellát szeretett volna fizetés nélkül elvinni. Más alkalommal, máshonnan szempillaspirált, csokit szilvapálinkát és sok más cikket akart meglovasítani. A vádiratba foglalt bűncselekményeket tavaly januárban és februárban követte el. A fiú ellen több büntetőeljárás is folyamatban van.

A történet szomorú, a fiú az általános iskola 5 osztályát végezte el, hatodikban magatartási problémái miatt speciális tantervű iskolába járt, illetve nemigen járt, évet ismételt, kábítószerezni kezdett, ezért ebből az iskolából is eltanácsolták. Munkanélküli, alkalmi munkát sem végez. Gyámügyi pályafutása is változatos, védelembe vették, majd kiemelték a családjából, de az úgynevezett lakásotthonból folyamatosan szökésben van. A megelőző pártfogás eredménytelennek bizonyult, mert a fiú sem a gyermekjóléti központ szakembereivel, sem pedig a pártfogóval nem tartotta a kapcsolatot Az anyja az eljárás idején börtönben volt, az apja azt megelőzően nemrég szabadult. A fiú a lakásotthonból az apjához szökött, ahol testvére is lakik, aki a vádemelés idején szintén büntetőeljárás hatálya alatt állt.

A lopások miatt a vádlottat a szekszárdi járásbíróság két év próbára bocsátotta és ezen idő alatt pártfogó felügyelet alatt áll, tájékoztatott dr. Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője.

