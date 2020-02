Nem tárgyalták a város idei költségvetését

Az idei költségvetés nem, a koronavírus viszont téma volt a szekszárdi közgyűlés tegnapi ülésén.

Mint arról már tegnap hírt adtunk, lemondott dr. Haag Éva fideszes önkormányzati képviselő, így a csütörtöki közgyűlés már nélküle zajlott.

A megbeszélésen lekerült a napirendről a város költségvetése, szó volt viszont a Szekszárd Város Bora címről szóló rendelet módosításáról. Korábban az önkormányzat minden évben támogatta a hegyközségi borversenyt, ám a közgyűlés döntése értelmében magára a rendezvényre nem adja meg a kért 200 ezer forintot. A gazdasági bizottság javaslata szerint bruttó kétmillió forint értékben vásárolnak viszont a Szekszárd Város Bora díjat elnyert borból a győztes pincészet által leadott listaáron, illetve palackonként legfeljebb háromezer-ötszáz forintért. Kővári László fideszes képviselő bírálta az ÉSZ tagokból álló bizottságot, amiért így csupán majd egy borászt támogat a város.

Később a képviselők ötmillió forintos keretének első fordulós tárgyalásakor is felszólalt, és elmondta, ilyen korábban is volt, üdvözli a kezdeményezést. Akkor kisebb összegből gazdálkodhattak, ám három képviselő összefogásával megoldották, hogy kivilágítsák a református templomot. Ilyesmire elvileg a mostani keret is lehetőséget ad majd.

Eredetileg nem szerepelt a napirendben, de a képviselők meghallgatták dr. Németh Csabát, a megyei kórház főigazgatóját a koronavírussal kapcsolatban. Ő elmondta, hogy kompetenciája csupán a kórházra terjed ki, az illetékes a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ. Annyit el tudott mondani, hogy intézményüknek a munkaszervezésben és a készletezésben előre kell gondolkodni. A közgyűlésben Ács Rezső polgármesterből és a bizottsági elnökökből operatív bizottság alakult.

Borítóképünk archív felvétel, egy korábbi testületi ülésen készült