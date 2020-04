Nem tudnak otthon dolgozni a női szabó tanulók

Farkas Rita Krisztina, a simontornyai Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője elmondta, azoknak a tanulóknak, akik digitális úton nem érik el az anyagot, papír alapon küldik. De kilencvenöt százalékban elérik, és dolgoznak vele. Alsó tagozatosok esetében a pedagógusok inkább a szülőkkel vannak kapcsolatban, és rajtuk keresztül a gyerekekkel, ami jól működik. A felsősök és a gimnazisták körében minden osztályban van egy-két tanuló, akit noszogatni kell. De Farkas Rita Krisztina úgy látja, a diákok többsége nem lustul el, hanem igyekszik. A legtöbb pedagógustól pozitív véleményt kapott. Az érettségizőknek azonban nehezebb dolguk van: hiányzik nekik a személyesebb tanár-diák kapcsolat. A tanulók távoktatásban is kérdezhetnek, de az mégsem olyan, mint a rendes tanórán.

Kántor Mónika, a Pillich Ferenc Akadémia Szakközépiskola igazgatója azt mondta, alapvetően nincs problémája a távoktatással, a gyerekek is megértők. Amit viszont nem ért, hogy így gyakorlatot miképp lehet tartani. Az oktatás megy, jól tudnak kommunikálni, mindenki bekapcsolódott. A női szabósok szakmunkásvizsga előtt állnak. A számonkéréshez hozzátartozik, hogy még iskolaidő alatt kosztümkabátot kell varrniuk. Otthon sem anyaguk, sem varrógépük. Ha nem mehetnek be az iskolába, akkor a varrás hogyan fog megvalósulni? Kántor Mónika megoldás gyanánt úgy tervezi, hogy majd kettesével mennek be a tanműhelybe. Mert muszáj.

A lovász tanulók egy gazdaságba járhatnak gyakorlatozni, ahol el vannak különítve egymástól, ügyelnek a kézmosásra, higiéniára.

Borítóképünk illusztráció!