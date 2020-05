Nem változott az igazolt fertőzöttek száma Tolnában

A koronavírus.gov.hu kormányzati portál hivatalos adatai szerint Tolna megyében bő három hete nem regisztráltak új beteget: számuk április 29-e óta változatlanul tizenhét (fontos itt is leszögezni, hogy ez nem a jelenleg is aktív esetek száma, hanem a járvány kezdete óta Tolnában igazolt összes koronavírus-fertőzés). A szomszédos megyék többségében is stagnál a feltárt esetszám, egyedül Fejérben (363) emelkedett tegnaphoz képest, egészen pontosan kettővel, Baranyában (36), Bács-Kiskunban (24) és Somogyban (28) nincs változás.

Országos szinten 3641-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős, krónikus beteg. Ezzel 473-ra emelkedett az elhunytak száma, 1509-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1659-re csökkent, ebből 913 (55 százalék) vidéki a csütörtök reggeli adatok szerint. Arról továbbra sincs információnk, hogy Tolnában mennyi a jelenleg is betegek száma, mint ahogy arról sem, hogy volt-e haláleset. Mivel három hete nem változott a számuk, könnyen lehet, hogy a betegek jó része már fel is gyógyult megyénkben. Legutóbbi értesüléseink a témában is ezt támasztják alá.

