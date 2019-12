Nem volt bizonyítható a közúti veszélyeztetés

Naszvadi Endre dombóvári vállalkozó és jogi képviselője, dr. Németh Tímea ma délelőtt sajtótájékoztatón beszéltek a Szabó Loránd, Dombóvár korábbi polgármestere által közúti veszélyeztetés tárgyában indított büntető peres eljárás körülményeiről és végeredményéről.

A december 4-én megszületett jogerős döntés értelmében, a három éve húzódó perben Naszvadi Endrét a bíróság felmentette. A felperes állítását semmi nem támasztotta alá, miszerint az alperes közúton veszélyeztette őt. Azt állította ugyanis Szabó Loránd, aki az úton kerékpárral közlekedett, hogy Naszvadi Endre feléje rántotta a kormányt, miközben terepjárójával haladt az úttesten. Négy, a felperessel közeli kapcsolatban álló személyt is kihallgattak tanúként a tárgyalások alatt, a hosszadalmas és rendkívül alapos eljárás során a bíróság kimondta, hogy a tanúk állítása életszerűtlen volt a vizsgálatok alapján.

Nagyon sok időt és energiát vett el a három év alatt a vállalkozótól annak bizonyítása, hogy ártatlan, amellett, hogy rengeteg erkölcsi és anyagi hátrányt is elszenvedett. Volt azonban egy pozitív hozadéka is az ügynek. Sokan biztatták Naszvadi Endrét, és olyan információkat is megosztottak vele, amelyek a korábbi időszakban más embereket ért sérelmekről szóltak, amelyeket szintén a korábbi dombóvári polgármester okozott. Két fontos döntést hozott a vállalkozó; mindenképpen büntetőfeljelentést tesz a felmerült hamis vád és hamis tanúzás tette miatt, továbbá polgárjogi igényt is előterjesztenek.

Naszvadi Endre a jó hírnevének és becsületének megsértése miatt tízmillió forint sérelemdíjra tart igényt. Ebből hat millió forintot Szabó Loránddal, és egy-egy millió forintot a tanúkkal szemben kívánnak érvényesíteni.

Egy alapot hoznának létre A sérelemdíj megnyerése esetén a tervek szerint a pénzből létrehoznának egy alapot a hasonló sérelmek orvoslására, perek indítására. Azokban az ügyekben, amelyek eddig eljutottak Naszvadi Endréhez, megteszik a feljelentést különböző adócsalások gyanúja miatt, amelyekben a volt polgármesterhez kötődő gazdasági társaságok lehetnek érintettek és a továbbiakban a nyomozóhatóság feladata lesz ezen ügyek felderítése.

Borítókép: Naszvadi Endre és dr. Németh Tímea