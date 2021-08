Nem volt még ennyi felújítás és tervezés Tolnán, mint idén

A fejlesztések ebben az évben jórészt az utakról szólnak Tolnán. Soha nem történt még annyi útfelújítás, -építés és -tervezés egy év alatt, mint amennyi idén várható.

Jól indult az év útépítés szempontjából a városban. Tavasszal elkészült a lakosság által is évtizedek óta nagyon várt, Tolnát, Faddot és Domborit összekötő kerékpárút. Appelshoffer Ágnes polgármester szerint ez egy igen sikeres projekt, hiszen a jó minőségben megépült bicikliutat azóta is rengetegen használják. A kisebb hibákat pedig folyamatosan, garanciálisan orvosolja a kivitelező.

A kerékpárúttal egy szakaszon párhuzamosan haladó és Tolnát is átszelő 5112. számú közút felújítása is lényegében befejeződött, immár a település főútvonalán is „zökkenőmentes” a forgalom. A kisebb utcákban is folytatódott a burkolatfelújítás. Egy tavaly elnyert pályázat segítségével idén tavasszal a Mező, Avar, Sport, Víztorony, Tompa, Bethlen Gábor utcák környékén váltak „egyenletessé” újabb útszakaszok, mintegy 35 millió forintból. Az önkormányzat idén is sikeresen pályázott, így – a fentihez hasonló értékben – Mözsön a Petőfi és az Alkotmány utca egy szakasza, Tolnán a Babits utca egy része kap új burkolatot. Várhatóan ezek a munkák is befejeződnek még ebben az évben. Ahogy egy ipartelepi útszakasz és a mellette futó, megsüllyedt kerékpárút javítása is kész lesz idén.

A kivitelezők mellett a tervezőknek is bőven ad munkát a város. A Napraforgó, a Víztorony utca egy szakasza és a Gém utca a 6-os útig történő megterveztetése és engedélyeztetése is a képviselő-testület által elhatározott feladatok között van. Készül egy átfogó út- és járdafelújítási terv is, amelyekhez a csapadékvíz-elvezetés megoldása is kapcsolódik. Így a jövőben, amikor a város pénzügyi helyzete engedi, már csak elő kell venni a kész terveket, és folytatódhat az út- és járdaburkolatok felújítása. Fontossági sorrendben, amit szakmai alapon, az adott szakasz forgalma és állapota alapján állapítanak majd meg.

Mindez nem jelenti azt, hogy csak az útburkolatokra jut figyelem a városvezetés részéről. Megkezdődött például a városi bölcsőde kivitelezése is. Mint az ismert, az új intézmény a Bartók Béla utcában, a Pitypang óvoda melletti egykori játszótér helyén épül. A kétcsoportos, 24 férőhelyes bölcsőde építési költsége mintegy 370 millió forint. A kivitelezést a sióagárdi HGT Invest Kft. végzi. Várhatóan jövő év őszére már készen áll a gyerekek fogadására az intézmény.

A játszóház a próbán kitűnőre vizsgázott

Tavaly ősszel adták át a tolnai játszóházat, ám a gyerekek csak körülbelül másfél órára, próbaképpen vehették birtokba. A járvány miatt ugyanis nem lehetett megnyitni a nagyközönség előtt a létesítményt. A „próba” során mindenesetre a játszóház kitűnőre vizsgázott, a gyerekek nagyon élvezték a hely kínálta szórakozási lehetőségeket. A létesítmény most már működhetne is, ám az a vállalkozás, amellyel a város előzetesen tárgyalt az üzemeltetésről, mégsem vállalta azt. Ezért pályázatot írtak ki a működtetésre, az ajánlatokat e hónap végéig várják. A polgármester bízik benne, hogy hamarosan sikerül megbízható, szakmailag is nívós vállalkozást találni a nagy értékű létesítmény üzemeltetésére. Így a gyerekek – ha a járványhelyzet is engedi – mielőbb birtokba vehetik a játszóházat.

Másodszor is érkezett víz a holtágakba

A tolnai holtágak vízszintje az idei csapadékszegény évben különösen fontos kérdéssé vált. Mint az ismert, idén tavasszal többen megkongatták a vészharangokat a rendkívül alacsony vízállás miatt. Akadt olyan holtágrész, ahol a meder teljesen szárazra került. Nem sokkal később azonban megérkezett a Sióból az „életmentő”, mintegy félméternyi vízpótlás, annak köszönhetően, hogy a vízügyi igazgatóság körülbelül egy hónapra felduzzasztotta a csatornát. Ekkor a maximális, 470 centis üzemi szintig töltötték fel a holtágakat. A rendkívül meleg és többnyire száraz időben a párolgás és az öntözés miatt azonban ezután is gyorsan csökkent a víz. Ám július 7-től a vízügyi igazgatóság ismét több hétre felduzzasztotta a Siót a holtág feltöltése érdekében. Július 26-ra 430 centiről 452 centire emelkedett a vízszint. Augusztus első napjaiban 440 centi körül állt a vízmérce, ami a körülményekhez képest elfogadhatónak mondható.

Játékokra fordítják a koncertbevételt

Az idei év sem múlik el jótékonysági akció nélkül Tolnán. Kilenc tolnai szervezet – a Családsegítő Központ, a Háló közalapítvány, a Karitász csoport, a KÉSZ, a Civil Voks, a kulturális központ, a Vöröskereszt, a református nőszövetség és a gimnázium – a tavalyi, minden várakozást felülmúlóan sikeres jótékonysági árverés után idén koncertet szervez, TolnaT-Aid címmel. Az eseményre

augusztus 21-én, szombaton, 18 órától kerül sor a tolnai katolikus templomban. Fellép a Crystal egykori énekese, a tolnai kötődéssel is bíró Lajtai Katalin (akit Bauer Szilárd és Beck Szabolcs kísérnek gitáron), valamint a tolnai Partwish együttes. A koncert bevételét közösségi gyerekjátékok beszerzésére tervezik fordítani.

Neves vendégek a tolnai búcsúban

Neves vendégei lesznek az idei tolnai búcsúnak, amelyet augusztus 14- én rendeznek. Délelőtt 10 órától a tolnai származású dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos és Gál Kristóf rendőr alezredes tart előadást a tolnai templomban, a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrálja.

Koncertek lesznek a fúvós napokon

A Nemzetközi Fúvós Napok keretében augusztus 24-én 18 órától a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar játszik a kulturális központban. Augusztus 27-én 18 órától Bábel Klára hárfaművész és Tekula Endre kürtművész koncertezik a tolnai templomban.

A szárazföldön is jól ringott a Bárka

Idén a járványügyi szabályozások miatt nem a hagyományos helyszínen, azaz a Duna-parton rendezték a Bárka Fesztivált. A rendezvény ezúttal a kulturális központ szabadtéri helyszínein zajlott, és így is emlékezetes volt. Kiállításmegnyitó, szabadtéri diszkó, halászléfőző verseny, gyerekprogramok és koncertek alkották az esemény vázát. A kiváló hangulathoz a gazdag program mellett a frissítő és búfelejtő italok mértékletes fogyasztása is hozzájárult. További részletekért és képekért IDE kattintson!

