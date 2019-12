Nemcsak a diákok, a pedagógusok is felléptek a gálaesten

Fennállása negyvenedik évfordulóját ünnepli ebben a tanévben a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, így ennek a jubileumnak szentelték idén hagyományos gálaestjüket is. Antóni József Jánosné igazgató elmondta, hogy az iskola idegen nyelvet tanuló diákjai, a táncoktatásban résztvevő, a sportoló, illetve az előadói tevékenységet folytató tanulók adnak ilyenkor műsort, hogy megmutassák, amiben tehetségesek. Visszatérő elem, hogy a pedagógusok is színpadra lépnek valamilyen táncprodukcióval, és most a negyven éves évfordulóhoz kapcsolódva, a retro jegyében, Hungária dalra ropta a tanerő.

Antóni József Jánosné arról is beszélt, hogy 1979 szeptemberében, amikor az iskola megnyitotta kapuit, az ország egyik legkorszerűbb intézménye volt sok szaktanteremmel, és a városban még ma is egyedülálló, hogy minden egysége egy épületben található. Az igazgató emellett köszönetet mondott a kollégáknak és a szülőknek, hiszen nagy fokú szerepvállalásuk nélkül az iskola és annak diákjai nem lehetnének ilyen eredményesek.