Nemcsak a virágok, hanem a teraszok is nyílnak a jó időben

Jó hír az éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék és presszók számára: hétfőtől kerthelyiségeikben, teraszaikon fogadhatják a finomságokra vágyó közönséget. A zárt térbe bemenni azonban továbbra is csak elvitel céljából lehet. Szeptember elsejéig nem kell közterület-használati díjat fizetni a teraszok után.

Az üzemeltetőknek ezzel együtt gondoskodniuk kell arról, hogy tartható legyen a másfél méteres távolság. Vendéglátóhelyeken asztaltársaságonként kell tartani a másfél métert. Ezen előírásokkal együtt is a megkérdezett szekszárdi vendéglátóhelyek mindegyike élni kíván a lehetőséggel.

– Már rengetegen érdeklődtek nálunk, hogy mikor nyithatunk ki – mondta Costantini-Molnár Mimi, a szekszárdi Trattoria da Matteo képviseletében. – Most végre legalább a teraszt a vendégeink rendelkezésére bocsáthatjuk, a korábbihoz hasonló kiszolgálással. A hosszú kényszerszünet után nagyon várjuk mi is ezt a részleges nyitást. Sokan szerették volna nálunk tartani a ballagás utáni ünnepséget, most legalább egy hangulatos ebédre, vacsorára lesz lehetőség a kinti részen. A teraszon öt asztalunk van, egy-egy asztalnál öten-hatan férnek el. A belső térben elvitelre lehet rendelni a kínálatból. Az magától értetődő, hogy a kinti részen helyet foglaló vendégeink igénybe vehetik a benti mellékhelyiségeket.

Óriási trauma. Így jellemezte a korlátozás óta eltelt időszakot Keszthelyi Szabolcs, a szekszárdi Szász Étterem tulajdonos-ügyvezetője. Bár a járványveszélynek, így a megpróbáltatásoknak sincs még vége, azért a patinás Szász Étterem történetében is jelent valamit, hogy a jövő héttől a szabadtéri részt megnyithatja az érdeklődők előtt.

– Egyelőre hetente háromszor, pénteken, szombaton és vasárnap állunk vendégeink rendelkezésére, szűkített étlappal – adott tájékoztatást Keszthelyi Szabolcs. – Bízunk benne, hogy ez a kedvező változás így marad, hiszen egy étterem beindítása nem egyszerű feladat. Reménykedünk a jó időjárásban is. Korábban akár hetvenen is elfértek a terasz részen, most azonban ügyelni kell az előírt távolság betartására, tehát emiatt óhatatlanul kevesebben foglalhatnak helyet az asztaloknál.