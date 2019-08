Nemcsak fizetőeszközök, a kor lenyomatai is

Fejedelmi kincsek címmel nyílt időszaki kiállítás csütörtökön a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban.

Az Erdélyi Fejedelemség pénzeit bemutató tárlat megnyitóján előbb Ódor János Gábor múzeumigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Ács Rezső polgármester arról beszélt, hogy Szekszárd számára fontos az értékmentés és -teremtés, és a jövőben is szeretnének ehhez hasonló komoly kiállításokat üdvözölni a megyeszékhelyen.

Horváthné Rudolf Teréz, a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg a vándorkiállítást, amely mint mondta, 2017 óta már négy helyszínen – Székesfehérvár, Nyíregyháza, Pécs, Kaposvár – járt, és Szekszárd az ötödik állomás. A tárlat többek között a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programjában vásárolt, és a Magyar Nemzeti Múzeumban letétbe került 220 darabos, 16-17. századi erdélyi tallérgyűjteményt mutatja be. Hozzátette, hogy a pénz- és éremleletek a régész, történész kutatók számára kiemelkedő jelentőséggel bírnak, hiszen felbecsülhetetlen eszmei értékükön túl az adott korszak lenyomatai is.

Dr. Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum muzeológusa szakmai ismertetőjében ugyancsak ezt hangsúlyozta. Elmondta, hogy mint minden ország, az 16. század közepén létrejött Erdélyi Fejedelemség is saját pénzt veretett. A pénzek verése János Zsigmond uralkodása alatt, 1562-ben kezdődött, és Apafi Mihály fejedelem (1661-1690) koráig tartott. A szakember kiemelte, hogy a tallér volt az újkori világ egyetemes valutája, és az érmék a kor művészetéről is árulkodnak. Portréábrázolások, kisplasztikák, amelyek az akkori viseletet, címereket, fegyvereket is bemutatják.

Az Erdélyi Fejedelemség korából kevés érme maradt fenn. A kiállítás nagy részét a három generáción keresztül öröklődő Törő-gyűjtemény adja, de egy reprezentatív válogatás is látható a jegybank Bankjegy- és Éremgyűjteményének erdélyi aranypénzeiből. Emellett tizenhárom eredeti, 17. századi erdélyi verőtő is szerepel a táralton, továbbá 16-17. századi erdélyi fegyvereket is kölcsönzött a kiállításra a Magyar Nemzeti Múzeum. A megnyitóhoz Környei Miklós és Környei Attila gitárjátékával járult hozzá. A kiállítást 2020. március 15-ig lehet megtekinteni.