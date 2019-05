Német diákokat fogadtak a bátaszéki általános iskolások

A németországi Besigheimból, Bátaszék testvérvárosának egyik általános iskolájából 16 tanulót fogadtak a helyi diákok és szüleik. A bátaszéki szervezők egyike, Zeyerné Hermann Henriette pedagógus elmondta, kilenc napra érkeztek hazánkba a német fiatalok, két felnőtt kíséretében. Minden egyes napra tartalmas programot szerveztek, így csütörtökön Mohácsra, a busóálarc készítőkhöz látogattak el, pénteken Siklóra mentek a fürdőbe, majd hétvégén a fővárosba utaznak, ahol több program is várja a gyerekeket. A tervek szerint a „levendula mezőt” is megnézik Tihanyban.

A diákoknak arra is biztosítanak lehetőséget, hogy a fogadó családokkal is eltölthessenek egy-egy napot, hogy baráti kapcsolat tudjon kialakulni a bátaszéki és a besigheimi fiatalok között. A visszautazás előtti napon pedig Bajára mennek a tanulók, ahol a bowlingot is kipróbálják.

Zeyerné Hermann Henriette elmondta, régóta jó a kapcsolat a bátaszéki általános iskola és a besigheimi intézmény között. Több tartós barátság is kialakult már az évek során.