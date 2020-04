Nemzetközi siker az Éjjeli pókerarcaim

Gál Péter Éjjeli pókerarcaim – 12 év a pókeres éjszakában című könyve a múlt szombaton lett egyéves.

A könyvmegjelenés első évfordulójának ünneplése a mostani, vírusos időszakban elmaradt, azonban az öröm nagy, hiszen a hazai olvasók rendszeresen rendelik, de a szerző pókervilágról szóló írása Ausztriába, Horvátországba, Németországba, Angliába, Hollandiába, Spanyolországba, az Egyesült Államokba és Ausztráliába is eljutott.

– Hihetetlenül megtisztelő ez. Sok biztatás érkezik a folytatást várva, ám ez csak akkor lehetséges, ha újra pókerszervezésre adnám a fejem. Erre pedig elég kevés az esély – hangsúlyozta.

Elmondta, a koronavírus-veszélyhelyzet a pókervilágot is megváltoztatta. Minden hazai kártyaterem és kaszinó bezárt. Gál Péter véleménye szerint felelős játékszervező ebben az időszakban nem is lehet nyitva. Póker közben zsetonokat és kártyát fognak a játékosok, mi több, adnak át egymásnak, és ez most komoly veszélyt jelentene. Úgy látja, a szerencsejátékos érzelműek, egyre többen, az online világban keresik az adrenalinnövelési lehetőségeket, az online póker ismét a virágkorát éli. Hazánkban ez tiltott gyümölcs, azonban sokan találnak kiskapukat.

A koronavírusos időszakban Gál Péter a családjával mindent a leghelyesebben próbál tenni, hogy a vírust elkerüljék. Hetente egy-két napot megy vásárolni maszkban és kesztyűben, egyébként nem mozdul ki. A felszökő zöldségárak és a jó idő kapcsán nekiállt megművelni a saját kertjét. Régóta tervezte már, hogy kicsit kertészkedik, a mostani helyzet megadta számára a lökést.

– A koronavírus szörnyű. Azt gondolom, a többség nem törődne ezzel, amíg egy családtagját el nem veszíti, mert mindenkinek fontosabb a saját munkája, saját pénzkeresete. Valamint szerintem a maradj otthon felfogást a pénztárcák ürülésével és a melegebb idő megjelenésével egyenes arányban fogják egyre kevésbé betartani az emberek – tette hozzá.