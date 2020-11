Nincs egy fertőzött sem a menedéken

Szekszárdon tele van a hajléktalanszálló, az idén nemcsak az időjárás, de a koronavírus is bonyolítja a fedél nélkül maradt emberek életét. Szekszárdon szigorú szabályok szerint tartózkodhatnak csak a rászorulók az épületben, Pakson pedig negatív teszt is kell ahhoz, hogy valaki a melegedőbe bejusson. A fenntartók mindent elkövetnek azért, hogy a menedékhelyeken ne terjedjen a vírus.

November 1-től téli üzemmódban fogadják és látják el a hajléktalanokat Szekszárdon. A megyében egyébként csak itt van arra lehetőség, hogy éjszakára is befogadják a fedél nélkülieket. Pakson és Dombóváron csak nappali melegedők vannak, ahol főtt ételt kapnak, tévét nézhetnek, fürödhetnek és moshatnak is a rászorulók.

Bár enyhe még az idő az évszakhoz képest, a szekszárdi hajléktalanszálló tele van. Ez azt jelenti, hogy éjszakára húsz férfit, a női részlegen pedig öt nőt tudnak elszállásolni. A nappali melegedő ötvenfős.

Az idei év azonban a Covid miatt nagyobb szigort, odafigyelést, ellenőrzést ró a hajléktalanszálló munkatársaira. Szűcs László, a szekszárdi intézmény vezetője elmondta, az országos útmutató szerint végzik a munkájukat, naponta kétszer van testhőmérséklet-mérés. Aki bármilyen tünetet mutat, az nem mehet be, annak orvosi ellátást biztosítanak. Eddig Szekszárdon egy esetben kellett intézkedni emiatt, tesztet végeztettek, de az szerencsére negatív lett. Mindenkinek biztosítanak szájmaszkot, a kézfertőtlenítés folyamatos és a szobákat is naponta többször fertőtlenítővel mossák fel. Az influenza elleni oltást, aki önként vállalta az megkapta, idén többen jelentkeztek rá a szokottnál. Szűcs László elmondta, a szállón megforduló lakók többsége szabálykövető. Ruhát, élelmiszereket idén is kapnak a szekszárdiaktól, a ruhákat azonban nem oszthatják egyből szét a vírus miatt, csak egy adott idő elteltével, az elkülönítés után.

Egyelőre nincsenek kapacitási problémáik. A fedél nélkül élők többsége – hatvan–hetven százaléka – Tolna megyei.

Dombóváron négy évvel ezelőtt még működött az éjjeli menedék, de mára reggel 8 és este 6 óra között fogadják csak a rászorulókat. A melegedőben népkonyha is üzemel munkanapokon, így meleg ebéd mindenkinek jár, hétvégeken viszont csak meleg tea és zsíros kenyér. Szűcs Ádám, az intézmény koordinátora, szociális munkás elmondta, szájmaszkban és kézfertőtlenítés után lehet csak bemenni az épületbe. A dolgozók pedig gumikesztyűben, szájmaszkban vannak.

Náluk is ebédidőben van a csúcsforgalom, ilyenkor huszonöten is vannak, ahogy bejön a hideg még többen. Aki bejön hozzájuk, az fürödni, mosni is tud, illetve az egészségügyi ellátások igénybevételében is tudnak neki segíteni.

Pakson a legszigorúbbak a járványügyi intézkedések, itt a helyi melegedőbe való bejutáshoz negatív tesztet kérnek, mondta Borbás László, a kistérségi szociális központ igazgatója. A tesztek nem ingyenesek, de igyekeznek támogatással megoldani a szükséges összeget.

Szájmaszk, kézfertőtlenítés itt is elvárás, amit biztosítanak a rászorulóknak. Jelenleg négy-öt fő van a melegedőben, mely egész évben nyitva van. Ebédet ugyan nem biztosítanak, de a paksiak adományából naponta jut étel a rászorulóknak, zsíros kenyér és meleg tea pedig mindenkinek.

Van, aki kukázásból, gyűjtögetésből él A Menhely Alapítvány felméréséből kiderült: tizenkét hajléktalan közül egynek volt rendszeres munkája, ez a válaszadók mindössze nyolc százaléka. Tíz hajléktalan közül kettőnek volt alkalmi munkája, tíz hajléktalanból három él gyűjtögetésből, kukázásból, minden ötödik hajléktalan kap önkormányzati támogatást, és minden tizediknek nincsen semennyi pénze. Az alapítvány szerint hátrányos a hajléktalanok munkaerőpiacon való elhelyezkedése szempontjából, hogy tízből hat hajléktalan elmúlt már 50 éves, és minden másodiknak legfeljebb 8 általános iskolai végzettsége van. Az adatsorból kiderült az is, hogy tíz fedél nélküli közül négyen még nem voltak hajléktalanok egy évvel korábban. Egy korábbi felmérésben még tíz hajléktalan közül három gondolta azt, hogy fog még lakásban lakni.

Borítóképen: A szekszárdi szálló megtelt, de jelenleg nincsenek kapacitásbeli problémái