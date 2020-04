Nincs koronavírusos a Szociális Központ idősotthonaiban

Ács Rezső polgármester és Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ igazgatója vett részt azon a sajtótájékoztatón, melyen a járványügyi vészhelyzetben foganatosított intézkedésekről adtak információkat Szekszárdon, a Szociális Központ Mérey utcai központi intézményében.

A központ négy intézményében tartózkodnak idősek bentlakásban: a Dr. Kelemen József Idősek Otthonának 66 ágya van, a másik Mérey utcai intézménynek tíz, a Kadarka utcainak 37, a tolnainak 42, ismertette Rottenbacher Ádám. A járvány megfékezésének céljából március 9-e óta látogatási tilalom van a Szociális Központban. A dolgozókon kívül se be, se ki nem mehet senki, sőt csomagot sem lehet küldeni a lakóknak. Az idős bentlakókat naponta kétszer monitorozzák, hőt mérnek, felső légúti tüneteket keresnek. Koronavírus-fertőzésre utaló tünetet ez idáig nem találtak senkinél.

A munkavállalók műszakba állás előtt nyilatkoznak egészségi állapotukról, hőmérésen esnek át, át kell öltözniük, védőfelszereléseket és fertőtlenítőszert használnak, melyből folyamatosan van készlet. A nyilatkozatban rögzítik, hogy nem lázasak, nincsenek felső légúti tüneteik, nem találkoztak veszélyeztető személlyel. Ács Rezső esetében is végeztek hőmérést, kerek 36 fokos eredménnyel.

Az idősotthon lakóinak segítenek, hogy például Skype-on vagy Messengeren tarthassák a kapcsolatot hozzátartozóikkal. Hozzátartozó személyesen egyetlen esetben jelenhet meg az otthonban: ha a bentlakó a haldoklás fázisában van, de ekkor is csak egyedül, tizenöt percre, tetőtől talpig védőruházatban (lábzsákkal, fejfedővel) látogathat. Sajnos volt példa ilyen búcsúzkodásra.

A Szociális Központnak háziorvosi szerződése van, a háziorvossal rendszeres telefonos összeköttetésben vannak. Ha szükséges, azonnal érkezik a doktor úr, aki heti egy alkalommal mindenképp bemegy vizitre. Ez a tolnai otthonban is hasonlóan zajlik, ott egy helyi doktornő végzi a munkát.

A nappali ellátó szolgálat megszűnt, helyi szinten azonban biztosítják a szükséges ételt és egészségügyi ellátást. A Szociális Központ jelzőrendszere 136 készülékkel üzemel, bárki kérheti a segítséget a nap 24 órájában. Az idősek nappali ellátói egyébként nyolcvan-kilencven személyt fogadtak. A fogyatékkal élők napközijét 22-en vehették igénybe. E 22 emberre továbbra is figyelnek, mondta el Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ igazgatója. A város valamennyi fogyatékkal élőjét számon tartják, egyelőre 11 személy kérte az önkormányzat segítségét, tájékoztatott Ács Rezső polgármester. A többiekről családi köteléken belül gondoskodnak.

Mint a polgármester elmondta, Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ igazgatója régóta dolgozik a szakmában, és csak jót tud mondani róla és kollégáiról. Már az elmúlt években is jól működött a rendszer. A szervezettség teljesen rendben van, minden feltételt biztosítanak a megfelelő szolgálathoz. A kellő orvosi háttér rendelkezésre áll. Országos ellenőrzés elé néznek, de Szekszárdon hasonló eset nem következhet be, mint amely Budapesten bekövetkezett. A polgármester személyesen is meggyőződött: az idősek otthonának működtetése jó kezekben van. A dolgozók becsületes munkát végeznek, hivatásuknak tekintik a szolgálatot, melyet ellátnak.