Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség, mondta a kitüntetett

A rendőrség és a polgárőrség közötti együttműködés keretében kifejtett kimagasló tevékenységéért jutalmazta meg az országos rendőrfőkapitány a szekszárdi János Annát.

Elismerésben részesítette János Annát dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány. Az erről szóló oklevelet és a számozott svájci Tissot márkájú órát szerdán vette át a Stefánia-palotában rendezett állami ünnepségen. Az egész országból nyolcan kapták meg ezt az elismerést, köztük ő volt az egyetlen nő. Az indokolás szerint a rendőrség és polgárőrség közötti együttműködés keretében kifejtett kimagasló tevékenységéért kapta az oklevelet és a tárgyjutalmat nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából. Arra a kérdésre, hogy mi motiválja a sokféle funkció ellátásában, a sok feladat vállalásában, azt válaszolta, hogy ez bizonnyal családi indíttatásból ered. Amúgy szerinte az a természetes, hogy az ember ahol tud, segít, ha kell, akár éjjel kettőkor is. Meglepő időpontokban általában hatósági tanúnak híja a rendőrség. A nagymamája mindig azt mondta, hogy jobb másokon segíteni, mintha mi szorulnánk segítségre. Ehhez ő maga még annyit tett hozzá, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen.

Azt is hangsúlyozta, hogy jó szóval, kedvességgel szinte bármit el lehet intézni, ha az ember igazán akarja. Legújabb, önként vállalt tevékenységi köre négy évre előre belátható. Tavaly ugyanis a Fehér Gyűrű Egyesület szekszárdi irodája és a református gyülekezet dr. Kaszó Gyula nagytiszteletű úr vezetésével közösen pályázott, és el is nyertek ötvenmillió forintot, négy évi felhasználásra. Pályázatuk lényege, hogy az áldozatsegítés témakörében rendezvényeket szerveznek, előadásokat tartanak annak érdekében, hogy az áldozatok és potenciális áldozatok tisztában legyenek jogaikkal és lehetőségeikkel. És persze arról is szólnak, hogy miként lehet megelőzni a bajt. Most két témakör aktuális, az egyik, hogy a temetőkben is óvatosnak kell lenni, nehogy tolvajok áldozata legyen a látogató. A másik pedig a téli tüzelő beszerezése, amelynek a lényege, hogy csak megbízható helyről érdemes fát venni.

Sok helyen ott van, ahol tenni lehet

János Anna Hőgyészen született 1959-ben, sváb és bukovinai székely családba. A végzettsége számítógép-programozó, amit sosem gyakorolt. Családi állapota elvált, egy harmincöt éves fia van, aki az idén megnősült és Svájcban kertész. A megyei diabétesz egyesület elnökségéről tavaly lemondott, ugyanakkor a megyei polgárőrség koordinátora, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület megyei irodavezetője, az állami áldozatsegítő szolgálat önkéntese. Számos elismerés, kitüntetés birtokosa: megkapta a Pénzügyőrségért Érdemérmet, Szekszárd város Szomjú-díját, a megyei főkapitányságtól is részesült elismerésben a közlekedésbiztonság terén nyújtott kiváló munkájáért. Két éve – még az ő vezetése alatt – lett a diabétesz egyesület a megye legjobb civil szervezete. Kiérdemelte a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát. Sok éve hatósági tanú. Ebben a funkcióban a terheltek érdekeit védi, amikor azt figyeli, hogy minden a törvényes keretek között történjék a helyszínelés, házkutatás során.