Nincs pánik Tolna megyében a koronavírus miatt

A koronavírus híre nem csökkentette a kínai üzletek forgalmát – nyilatkozta az egyik kínai étterem és áruház bennfentese. A januári-februári forgalom minden évben alacsonyabb, ebben nem játszik közre a járvány miatti félelem. Tolna megyében sem a kereskedői, sem a fogyasztói oldalon nem jellemző a pánik.

2007 óta üzemel Szekszárdon az egyik kínai étterem. Forgalma jó, persze hullámzó: a téli időszakban nem olyan erős, amikor beköszönt a tavasz, bezsonganak az emberek. De most is rengetegen jönnek, miután megérkeztek a fizetések, a segélyek, a családi pótlék. Egész nap megfordul vendég, viszont tizenegy óra után, ebédidőben indul az igazi tömeg. Emellett az étteremnek van egy akciója, miszerint az utolsó félórában minden étel fél áron kapható, ilyenkor sokszor az utcára nyúlik a sor vége. Sokan elvitelre rendelnek, főként az idősebb korosztály. A kínai áruházról is hasonlók mondhatók el: a jövedelmek megérkezésének időszakában sűrűsödik a forgalom.

Amióta a koronavírus felütötte fejét, egyetlen vendég jelezte fenntartásait, de egy beszélgetést követően teljes megnyugodott.

Az általunk megkérdezett vásárlók is azt mondják, hogy nem félnek. Az étterem képviselője szerint nincs is mitől félni. A csirkehús magyar csirkéből van, sőt minden, amit ételbe tesznek, magyar termék – magyarázza. A kínai áruház ruhadarabjai pedig olasz, török, magyar, és csak részben kínai termékek.

– Az étteremben dolgozók már évek óta itt élnek – mutatott rá egy tizennyolc esztendős, szekszárdi gimnazista leány. – Nem szabad a paranoia miatt otthagyni egy éttermet. Nem hinném, hogy az ételt egészen Kínából szállítanák – teszi hozzá.

Akad, aki nem így véli, de ő egyébként is bizalmatlanabb a kínai ételekkel, termékekkel szemben.

Egy kisgyermekes anyuka pedig arról beszélt, hogy ő elsősorban nem a koronavírus miatt aggódik, sokkal inkább az egyre jobban terjedő influenza- és egyéb szezonális vírusok miatt. Különösen a kicsiket félti a fertőzésektől.

Persze Tolnában is akadnak összeesküvés-elméleti megközelítések. Egy huszonhat éves fiatalembernek meggyőződése, hogy szándékosan fertőzték meg koronavírussal a világot, mert jó pénz van benne, ahogy az ellenszerben is.

A megyei termelő cégeket is érinti

A holdújév meghosszabbítása és a koronavírus terjedése miatt sok kínai üzemben bizonytalan a munkakezdés, ami negatívan érintheti azokat a magyarországi cégeket, amelyek Kínából szerzik be a nyersanyagot.

Egy megyében működő termelő cég munkatársának beszámolója szerint, ha lesz is rájuk nézve hatása a kínai történéseknek, az nem azonnal, hanem néhány hét múlva derül ki. – Igen nagy erőkkel dolgozunk azonban azon, hogy ez ne következhessen be, és ne legyen semmilyen fennakadás – mondta. A kérdés ugyanakkor az, hogy a kínai beszállítók milyen kapacitással indulnak újra. Még néhány napig ugyanis az ott dolgozók szabadságon vannak, és nem lehet tudni, hogy hányan állnak ismét munkába.