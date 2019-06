Nívós programokhoz finom étkeket, italokat kínáltak

Sikeres volt, és a hőség ellenére sok embert megmozgatott az ünnepi hosszú hétvégén a szekszárdi Pünkösdi Hal- és Vadünnep.

– A várakozásnak megfelelően, vagyis sikeresen zajlott le a hosszú hétvégén a Pünkösdi Hal- és Vadünnep – válaszolta kérdésünkre Zsikó Zoltán, a szervező Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Éppen tegnap reggel értékelték maximálisra a rendezvényt a vendéglátósokkal, vállalkozókkal és a közreműködőkkel folytatott megbeszélésen. Kiemelkedően eredményes volt a szemétszállítás, melyet teljes egészében egy cég bonyolított le. Negyven főt számláló személyzet takarított folyamatosan, tiszta is volt a város. Magas színvonalúak voltak a kulturális programok, öröm volt látni, hogy a Béla király tér csordultig megtelt, fogalmazott az igazgató.

Úgy véli, talán nem voltak többen, mint az előző évben, amelynek a létszámát harmincezerre becsülték, de ez az időjárás miatt történhetett. A nappali rendezvényeken a sátrak, napernyők, árnyékolók ellenére kevesebben voltak. A hirtelen jött hőség nyilván a vízpartokra csábított sokakat.

A legnépszerűbb előadók között említette meg a Marko Markovic Brass Band-et, Fenyő Miklóst, Király Viktort, Nagy Ferót a Beatrice-vel és a Margaret Island együttest. Közülük is kimagaslóan nagy sikert aratott Fenyő Miklós. Az esti koncertekre talán még többen voltak kíváncsiak, mint tavaly.

Megkérdezték a vásárosok, valamint a Liszt téri Étkes Udvar árusai véleményét, akik kiemelkedő forgalmat bonyolítottak le. A kérdésre, hogy a jövő évi Hal- és Vadünnepre terveznek-e változtatást, Zsikó Zoltán elmondta, hogy már az idén is voltak változtatások, sokkal több volt például a mobilmosdó. A sétáló utcában és másutt is igyekeztek szellősebbé tenni a tereket. Csak minőségi termékeket gyártókat, forgalmazókat fogadtak be, így a kézműves termékek kínálata is színvonalasabb volt, mint ezt megelőzően. A későbbiekben azonban még szükség lehet finomhangolásra, tette hozzá. Az erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta az igazgató, hogy a bevált, sikeres kulturális, ezen belül a zenei programok jellegén nem akarnak változtatni.

A borászokat az idén név szerint hívták meg a rendezvényre. Kint volt a Béla király téren a Prantner Pince is. Mint Prantner Gábor kérdésünkre elmondta, este hat után jó volt a forgalom, és a többiektől is ezt hallotta. Leginkább a rozé borokat keresték, azután következett a fehér. A nagyszínpadon zajló programok egy részét is látták, hallották. Erről úgy vélekedett, hogy a rendezvény jól szervezett, a műsor pedig színvonalas volt.

Hozzávetőleg ötezer adag étel kelt el

A Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület szervezte a Béla király téren a vendéglátást, ahol a Szász Söröző és Étterem, a Stefán Ételbár és az Aranykulacs kisvendéglő kínálta a finom falatokat a gasztrosátorban. Keszthelyi Szabolcs, az egyesület elnöke is elmondta, hogy a hirtelen jött hőség miatt a vendégek száma, illetve a nappali forgalom kevesebb volt a vártnál. Este hat után viszont özönlöttek az emberek. Kérdésünkre úgy tippelte, hogy a három nap alatt mintegy ötezer adag étel fogyhatott el.

A Stefán ételbár kínálatából a vaddisznó-aprópecsenye, az Aranykulacsnál a vaddisznóburger, a Szász söröző kínálatából pedig a paprikás lisztbe forgatott sült keszeg volt a legnépszerűbb étel.

Ha nem is voltak olyan sokan, mint az előző évben, de az ország szinte minden pontjáról érkeztek vendégek. Ő maga is találkozott például Debrecenből érkezett érdeklődővel, és sokan jöttek Bajáról is a szekszárdi Pünkösdi Hal- és Vadünnepre.