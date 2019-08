Növekszik a kereslet a tóparti nyaralókra

Drasztikusan megnőtt a nyaralók iránt érdeklődők száma. A nyaralóvásárlást tervezőknek a jövőben a tavakhoz közeli, a falusi CSOK-nak megfelelő településeken az állandó lakóingatlant keresőkkel is fel kell venniük a versenyt – írja az ingatlan.com. A nyaralóingatlanok iránti érdeklődések száma országos átlagban megduplázódott. A falusi CSOK országszerte majdnem kétezer-ötszáz települést érint, köztük több olyat, ahol már most is nagyon kiugró a kereslet.

A Balaton déli partján lévő települések többsége Somogy megyéhez tartozik, ahol a tóhoz közeli lakóingatlanok átlagos négyzetméterára harminchét százalékkal négyszázharminckétezer forintra nőtt egy év alatt. Az ottani nyaralók pedig huszonnyolc százalékos drágulást produkáltak, így az ingatlan.com adatai szerint április közepén négyszázhatezer forint volt az átlag a kínálati piacon. A népszerű települések közül a siófoki nyaralókat négyszázhetvennyolcezer, a balatonföldváriakat négyszázhetvenegyezer, a balatonlelleieket pedig négyszázötvennégyezer forintért hirdették négyzetméterenként.

A Velencei-tónak helyet adó Fejér megyében a lakóingatlanok idén áprilisban háromszáznyolcvankilencezer forintos négyzetméteráron voltak kaphatók, negyven százalékkal drágábban, mint egy évvel ezelőtt. Az ottani nyaralóknál pedig huszonynolc százalékkal, háromszázhatvanegyezer forintra emelkedett az átlagár. A tóparti települések közül Gárdonyban huszonöt százalékkal, négyzetméterenként háromszázhetvenhét­ezer forintra nőttek az árak. A támogatás hatása megyénkben is érezhető, a Fadd-Dombori holtág közelében lévő, a falusi CSOK által érintett településeken élénkülőben van az ingatlanforgalom.