Nyár végére elkészül a felújítás

Elkezdődött a polgármesteri hivatal felújítása Pakson. Az épület hő- és csapadékvíz elleni szigetelést kap, illetve új, korszerű nyílászárókat építenek be a régiek helyére.

Ezzel párhuzamosan a belső festés előkészítése is zajlik – mondta el a Paksihirnok.hu-nak Fillér Gergő, a Paksi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának munkatársa. A kivitelezés során újabb napelemeket telepítenek, valamint a fűtőtestek szabályozószelepeit is lecserélik. Mindezzel egy időben a városháza körüli járdákat térkővel burkolják. A felújítás 285 millió forintba kerül. Az összeget pályázati forrás és önerő fedezi. A befejezés határideje 2019. augusztus 31. Az ügyfélfogadás a felújítás ideje alatt is folyamatos a hivatalban.