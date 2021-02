Nyár végére készül el a Szentháromság tér

Átadták a munkaterületet Pakson, a megújulás előtt álló Szentháromság téren. Szabó Péter, Paks polgármestere a Paks FM rádiónak kifejtette, idén augusztus végére tudják majd átadni a fejlesztést.

A beruházás háromszázharmincmillió forintból valósul meg, a Petőfi utca és a Szentháromság tér sarkán található épületet lebontják, így sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés. A szülőknek kialakítanak az iskola főbejárata előtt egy ideiglenes parkolót, ahol félreállva könnyedén ki tudják tenni gyermekeiket, és a forgalmat sem akadályozzák. A tér aszfaltburkolatot kap majd, míg a járdát térkővel alakítják ki, a közvilágítás új és modern lesz. A fejlesztés hatékony elvégzése miatt a munkálatok idejére megváltozik a forgalmi rend, és a teret elkerülve lehet majd közlekedni.

A polgármester hozzátette, hogy ez egy nagyon fontos gyűjtőút, egyrészt azért, mert az autóbusz is erre jár, a téren keresztül közelítik meg a paksiak a belvárost, itt található egy általános iskola és a földhivatal. A teret még a nyolcvanas években alakították ki, és most teljes mértékben meg fog újulni. A közműveket is kicserélik, a légkábelek a föld alá kerülnek.

Kiemelte, a kivitelező már dolgozik azon, hogy a közlekedést úgy alakítsa át, minél kevésbé érintse majd a lakosságot. A Haladás és a Virág utca végén kialakítanak egy egérutat, amelyen keresztül a Haladás utcából a lakók a Virág utcán keresztül tudnak majd eljutni a városba. Illetve az Anna utca – ahogy annak idején felújításakor kétirányú volt – most is kétirányú lesz, ezzel is biztosítják, hogy ne alakuljanak ki forgalmi dugók.