Nyáron is érdemes kéményseprőt hívni

Érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat már a nyáron. A kémények időszakos ellenőrzése a magányszemélyek számára már több mint három éve ingyenes.

Aki családi házban él, és az ingatlanba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, ahhoz a kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Az egylakásos épületek tulajdonosai a nekik leginkább megfelelő időpontra maguk kezdeményezhetik a kéményseprést, mondta Boros Brigitta főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő napot, ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik vele a kapcsolatot, és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról.

Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják.

A katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztatólevelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőség van az ellenőrzés azonnali elvégeztetésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező. A kéményseprők korábban arról számoltak be, még úgy is, hogy házhoz mentek, nem biztos, hogy beengedték őket a lakásokba.

Boros Brigitta elmondta, Tolna megyében jók a tapasztalatok. A rendszeres és szé­leskörű tájékoztatásnak, valamint a szolgáltatás ingyenessé válásának köszönhetően a lakosság megértette, hogy kéményeinek vizsgálata saját, jól felfogott érdeke a családja és anyagi javainak védelme miatt is.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság él az ingyenes szolgáltatás lehetőségével. Tavaly július elseje óta már helyszíni igénylés alapján is elvégezhető a szolgáltatás, mellyel sokan élnek, illetve az ügyfélszolgálatra számos telefonos megkeresés is érkezik. A megyei ellátási csoport kéményseprői napi átlagban tizenöt ingatlan kéményének vizsgálatát végzik el. A családi házakban a jogszabály szerint nem kötelező a szolgáltatás, tehát nincs következménye, ha valaki nem él az ingyenes kéményellenőrzés lehetőségével. A társasházak esetében azonban más a helyzet. Ide a kéményseprő előzetes értesítést követően érkezik. Ha a megjelölt időpontban nem tudja elvégezni a szolgáltatást, egy értesítőt hagy a tulajdonosnak, aki ebben az esetben kérhet egy számára megfelelő időpontot.

Tolna megyében megközelítőleg százezer kémény ellenőrzését végzi folyamatosan a megyei ellátási csoport 19 szakmunkással és egy betanított munkással.