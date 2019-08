Nyelvet tanulnak, megismernek egy másik kultúrát

A helyszín új, a cél azonban változatlan. A korábbi évek gyakorlatán változtatva ugyanis nem Domboriban, hanem a Fejér megyei Vajtán rendezi meg hagyományos nyári nyelvtáborát a szekszárdi Nyitott Világ Alapítvány, ám továbbra is anyanyelvi tanárok közreműködésével segítik a diákok fejlődését.

Tóth Lászlóné, a tábor vezetője elmondta, hogy gyönyörű környezetben, a vajtai Zichy kastélyban zajlanak az órák. Idén nyolcvanhét diákot fogadtak. A résztvevők között vannak nemcsak Tolna megyei, hanem például szegedi, kecskeméti és budapesti fiatalok is. A tábor elsősorban a középiskolás korosztálynak szól, de már az általános iskola hetedik, nyolcadik évfolyama is képviselteti magát. Több diák visszatérőként van jelen a táborban, amelyet idén tizenkilencedik alkalommal szerveztek meg.

Angol és német nyelvi tudásuk fejlesztésében nyolc, zömében anyanyelvi tanár segíti a fiatalokat. Van, aki Németországból, más Kanadából vagy éppen az Egyesült Államokból érkezett. Összeszokott gárdaként garanciát jelentenek nemcsak az intenzív nyelvtanulásra, hanem a jó hangulatra is, illetve országuk kultúrájába is bevezetik a gyerekeket. Mivel a képzés beszédközpontú, az anyanyelvi területről érkezett tanárok a helyes kiejtés és a szófordulatok elsajátításában is a nagy segítséget jelentenek, illetve a módszertani sokszínűség is garantált a táborban, hiszen minden oktató mást képvisel, ezzel is mélyítve a gyerekek tudását.

Tóth Lászlóné kiemelte, a tanárok nagyra értékelik a diákok elkötelezettségét, fegyelmezettségét.