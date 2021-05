Nyitva van a bonyhádi hivatal és az intézmények kapui

A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói már egy hete visszatértek az otthoni munkavégzésből. Szinte mindenki megkapta már legalább az első vakcinát, alapvetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy ismét a hivatal épületében, ügyfelekkel találkozva láthatják el a feladataikat.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely nem képes önállóan tárgyalni a nemzetközi porondon

Tamás Lajosné érkezik a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal épületébe. A portán udvariasan üdvözlik, és megkérdezik tőle, hogy miben lehetnek a segítségére. Jakabné Antal Mónikához, a hivatal munkatársához érkezett, aki időközben csatlakozott a beszélgetéshez, majd elkérte a hölgytől az ügyintézéshez szükséges papírokat. Ilyen és ehhez hasonló párbeszéd, személyes találkozás naponta több is van. Kedden és csütörtökön van lehetősége a lakosságnak személyesen felkeresni a hivatal dolgozóit – akik az ügyfelekhez hasonlóan – már nagyon várták, hogy véget érjen az otthoni munkavégzés.

– Még mindig érvényben van a tavaly márciusban kihirdetett veszélyhelyzet, és az a törvényjavaslat is ismert, amely szerint a kormány a május 23-ig hatályos intézkedést szeptember végéig meghosszabbítja – mondta el kérdésünkre Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere hozzátette, amennyiben így lesz, akkor továbbra is a települések polgármesterei gyakorolják majd a képviselő-testületek jogkörét.

– Van rutinunk abban, hogy miként működik ez a gyakorlatban, hiszen több mint egy éve látjuk el ebben a formában a napi teendőinket. Nálunk kialakult egy olyan gyakorlat, ami jól követhető, átlátható és informális: szinte napi e-mail vagy telefonos kapcsolatot tartunk a testületi és a külsős bizottsági tagokkal. Az ő véleményeik, javaslataik meghallgatása, elolvasása nélkül ahogy az eddigiekben sem tettem, úgy a jövőben sem hozok döntést egy személyben – emelte ki a városvezető.

Filóné Ferencz Ibolya arról is örömmel számolt be, hogy a hivatal dolgozói – akik május 3-tól tértek vissza az otthoni munkavégzésből – jó példával járnak elöl az oltások tekintetében is. Ugyanis 95 százalékuk már megkapta legalább az első vakcinát. Alapvetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy ismét a hivatal épületében, ügyfelekkel találkozva láthatják el a feladataikat. Az önkormányzat és a hivatal mellett – folytatta a városvezető – az intézmények működésében is történt változás, hiszen május 5-től megnyithatták kapuikat a látogatók előtt. Hosszú idő után tehették meg mindezt, bár az elmúlt fél év is hasznosan telt számukra. Az adminisztratív teendők ellátásától a rendszerezési feladatokon át az új programok kidolgozásáig, bőven akadt elfoglaltságuk. Nem beszélve az oltóponton tanúsított önkéntes szerepvállalásukról, amelyet a polgármester kérésére – és önszántukból is – örömmel végeztek. Ezáltal az önkormányzat és az intézmények dolgozói nem csak a háziorvosok válláról vehettek le terhet a telefonos ügyintézést segítve, hanem a már említett kórházi oltópont működését is támogathatták adminisztratív munkájukkal.

– A lakosság számára adott a lehetőség, hogy látogathassák az intézményeket. Az már mindenkinek a saját döntése, hogy él-e ezzel, vagy sem. Mint minden másban, e téren is a fokozatosság elvét célszerű szem előtt tartani: ennek jegyében egyelőre egyik kulturális intézmény sem szervez nagy tömegeket megmozgató programokat, de olyanokat igen, ami egy kis színt vihet a hétköznapokba – tette hozzá a polgármester.

Az oltásokkal új lehetőségek jönnek A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, a Solymár Imre Városi Könyvtár és a Völgységi Múzeum is készül diáktáborokkal. – Ahhoz, hogy minden visszaállhasson a vírushelyzet előtti normál kerékvágásba, és például a szülők különböző szünidei elfoglaltságokra írathassák be gyermekeiket, szintén az kell, hogy minél többen regisztráljanak az oltásra, és az első adandó alkalomnál vegyék fel azt – hangsúlyozta Filóné Ferencz Ibolya. Hozzáfűzte, a járvány nem egyénre szabott, sajnos mindenkit érint. Ebből adódóan csak társadalmi összefogással lehetünk úrrá rajta. Szerencsére oltóanyag bőven van, így azon bonyhádiak számára is, akik esetleg még nem igényelték a vakcinát. A polgármester tájékoztatása szerint azok a helyiek, akik jelezték szándékukat az oltás felvételére, 90 százalékuk már meg is kapta az elsőt, ami jó arány.

Borítókép: Tamás Lajosné (jobbra) Jakabné Antal Mónika segítségét kérte az ügyintézésben