Nyolcgyerekes, hívő családban nőtt fel a rendőrségi szóvivő

Gál Kristóf rendőr alezredes 2016-tól az ORFK szóvivője. Sokan ismerik a tévéből, mint az operatív törzs járványügyi tájékoztatóinak koordinátorát. Azt már kevesebben tudják róla, vallásos, nyolcgyermekes családból származik, és pályafutását színészként kezdte.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

– Színészből lett rendőr. Nem visszalépés ez? Mások pont ellenkező irányban iparkodnak karriert építeni. Simándi József például autószerelőből lett operaénekes…

– Két ok miatt váltottam – mondja Gál Kristóf, aki ma az ORFK (Országos Rendőr-főkapitányság) szóvivője. – Pályakezdő egri színészként láttam sok középkorú kollégát, akik a pultot támasztották egy fröccs mellett, s éreztem, hogy én is odajuthatok, mert nem lángolt bennem olthatatlan tűz. Voltak sikereim, de a hivatástudatom nem volt az igazi. Nem voltam boldog. Másrészt az is zavart, hogy ha heti 5-6 estém foglalt, milyen férj és apa leszek? Mert én egy nyolcgyerekes családban nőttem fel, ahol sok-sok törődést és szeretetet kaptunk. Szóval kezdtem keresni a helyemet, és eszembe jutott, hogy kamasz koromban nyomozó akartam lenni. A döntést 2007-ben hoztam meg.

– Nem indulhatott volna eleve azon az úton?

– A szüleim végigélték a diktatúra, a rendőrállam éveit, mégpedig úgy, hogy minket, gyerekeket, bölcsőtől fogva keresztényeknek neveltek. Nem hozakodhattam elő én akkoriban azzal, hogy rendőr akarok lenni. A rendszerváltás után változott a rendőrség megítélése. A vizsgálói, a nyomozói, a bűnügyi munka elismert szellemi tevékenységgé vált. Hadnagyként kezdtem a Budapest I. Kerületi Rendőrkapitányságon, aztán lépkedtem felfelé a ranglétrán. Jelenleg alezredes vagyok.

– Nem érezte a színház hiányát?

– Némi hiányérzet volt bennem, de nem égető. Sőt, a döntésem helyességét igazolta, amikor láttam, hogy tehetséges kollégáknak, hozzájuk méltatlan, apró szerepekben mekkorákat kell küzdeniük egy kis sikerért.

– És hogyan jutott el a szóvivőségig?

– A feleségem, aki bábszínész, meghívást kapott a kecskeméti Ciróka Bábszínházba. Kértem az áthelyezésemet, és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságra kerültem, életvédelmi nyomozónak. Aztán úgy alakult, hogy a megye két sajtósa közül az egyik elment civil pályára, s valakinek eszébe jutott, hogy van itt valaki, akit tanítottak a beszédtechnikára, és nem rezel be a kamerák előtt. Ez 2013 januárjában történt. Másfél évvel később felhívtak az ORFK-hoz, és rám bízták a megyei sajtós kollégák szakmai irányítását. S amikor az ORFK szóvivője kismama lett, 2016 végén átvettem a feladatait. Most úgy néz ki az életünk, hogy Gyömrőn lakunk, a feleségem Kecskemétre jár dolgozni, én meg Budapestre.

– Melyek voltak a legemlékezetesebb, vagy legrázósabb eseményei a szóvivői munkának? Gondolom, időnként nagyon észnél kellett lenni az információszolgáltatásban.

– A 2015-ös migránsválság idején letelepültünk Röszkére. Onnan szolgáltattuk a háttérinformációt a kormányzati sajtótájékoztatókhoz, a rendőri intézkedések számáról és az eseményekről. Az egy igen sűrű kommunikációs időszak volt. A dunai Hableány-hajókatasztrófa szintén nagy kihívást jelentett. Rendelkezésre állni huzamos időn keresztül, kielégíteni a nyugati és az elhunyt állampolgárai után érdeklődő koreai sajtó jogos információéhségét. Úgy, hogy közben folyik a nyomozás, és annak érdekeire is tekintettel kell lenni. Nem egyszerű. Na és a járványhelyzet! Az is adott munkát bőven. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatói kezdetben eléggé szétfolytak, mert nem volt egy moderátor, aki kézben tartotta volna a dolgokat. Előfordult, hogy egy kérdést, kicsit más aspektusból, háromszor-négyszer is meg kellett válaszolni. Így némelyik tájékoztató másfél-kétórásra nyúlt. Ezért kértek fel a koordinálásra. S amikor a sajtótájékoztató átköltözött az online térbe, a beérkező újságírói kérdések felolvasása is az én feladatommá vált.

– Meg se merem kérdezni, hogy van-e szabadideje.

– Nincs. De igyekszem, hogy apám példáját követve én is jó férj és jó apa legyek. Egy lányom és egy fiam van. A fiammal elkezdtük járni a kéktúrát. Az idei szakasz még várat magára, meglátjuk, hogy összejön-e. Szeretjük a természetet, a nomád életet, ahol ránk esteledik, ott verünk sátrat. Kiszakadunk a zajos hétköznapokból és sokat beszélgetünk.

– A hitgyakorlás ma már simán összeegyeztethető a rendőri munkával?

– Ezzel nincs gond. Az ORFK központjában, a Teve utcában van egy ökumenikus imaszoba. Bármelyik felekezethez tartozó munkatárs bemehet oda, ha egy kis elcsendesülésre van szüksége. Szent György napján (a rendőrség védőszentje) és karácsony előtt, adventkor, szoktunk szervezni egy kis, lelki feltöltődést adó ünnepséget, lelkipásztorok meghívásával.