Nyugdíj előtt áll a kitüntetett szekszárdi adóügyi szakember

Bácsalmási László adóügyi szakember több évtizedes hivatása alatt az önkormányzati adóztatás szinte minden területén dolgozott, az idén pedig a Hirling Ádám kitüntető díjjal ismerték el tevékenységét.

Bácsalmási László 1956. február 12-én született Budapesten, ahogy testvérei is, mert a szülei féltő gonddal vigyázták a világra jöttüket. Az édesanyja első, ráadásul ikerterhessége ugyanis tragédiával végződött: a pincehelyi kórházban az ikrek a születésük után nem sokkal elhunytak.

– Budapesten születtem, de a szüleim már vittek is haza Tolnanémedibe, az otthonunkba, ahol a gyerekkoromat töltöttem. Édesanyám tanítónő volt a községben, édesapám történelem–testnevelő szakos tanár. Falusi pedagógusok gyerekei tudják, nehéz a gyerekkorunk, hiszen nem lehet igazi barátságokat kötni, és jóval nagyobb elvárásoknak kell megfelelni – mondta.

Bácsalmási László tizennégy éves kora óta önálló életet él.

Gyönkön kezdte a gimnáziumot, kollégistaként. Szívesen emlékezett Zentai András igazgatóra, aki később a Garay János Gimnáziumnak is elismert vezetője volt. Az irányítása alatt olyan pedagógusok tanították, akik nemcsak a megalapozott tudás átadását tekintették feladatuknak, hanem emberi értékek közvetítését is, amelyek azután tartást adtak a későbbi felnőtt életben.

Az első osztályt harminchat diáktársával kezdte meg dr. Kozári Ferencné – Jolika néni – vezetésével. A kollégiumban abban az időben húszan voltak egy szobában, emeletes ágyakon aludtak. Ekkor még nem létezett szabad szombat, a hazautazás is engedélyhez volt kötve, így leginkább a kollégiumban töltötték a hétvégéket.

Mivel kézilabdázott is – a gimnázium csapata Tuba Gyula testnevelő-edző irányításával a felnőtt megyei I. osztályban szerepelt, ahonnan akkortájt még ki is lehetett esni – így ritkán utazott haza, hiszen a kézilabda meccseket a hétvégéken tartották.

A kollégiumi összezártságnak köszönhetően végül életre szóló barátságok is kialakultak, amelyeket a mai napig évenkénti találkozóval ápolnak. Egy országos kísérleti programban is részt vehetett, amelyet Káspári János igazgató úr felügyelete mellett Petz Péter nevelőtanár irányított. Miután kis csoportokra bízták a kollégiumi élet megszervezését, általában hét-nyolc fős csapatokban voltak osztályonként. A tanítás után következett az ebéd, a szabad­idő, az edzés, aztán a tanulás délután ötig, hatig. Ha a csoport úgy értékelte, hogy valakinek a tanulmányi eredménye indokolja, akkor nem volt kötelező használnia a tanulószobát. Azonban a csoportok munkáját minden héten értékelte a Diáktanács. Fontos döntéseket a Közgyűlés hozott, még fegyelmi ügyekben is. Ez az időszak – mivel négy évig volt a Diáktanács elnökhelyettese – jó felkészítést adott a későbbi felnőtt életre.

Végül követte szülei példáját, és pedagógusi végzettséget szerzett a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán.1977-ben általános iskolai tanítóként Szekszárdon a Garay János Ének-Zenei Tagozatos Általános Iskolában kezdte szakmai pályafutását. 1979 februárjától sorkatonai szolgálatot teljesített a budakeszi híradós laktanyában.

Leszerelése után 1981. március 1-től a KISZ – az akkori magyar társadalom ifjúsági szervezete – alkalmazottjaként, mint leendő városi úttörőelnök folytatta szakmai pályafutását. A járások megszűnése – városokkal történt összevonása – miatt azonban erre a feladatra éveket kellett várnia. Ezekben az években szabad­idő-szervezéssel, táborozással foglalkozott, ő vezette az 1977-ben Szekszárdon indult Tanítóképző Főiskola első két gólyatáborát. 1989-ben cserekapcsolatok kialakításába kezdett bele a volt NSZK-ban található Aalen városával, ahova azután meg is hívták.

Testvérvárosi megállapodás ugyan ebből a kapcsolatból nem jött létre – Szekszárdnak már volt német testvérvárosa –, ám Aalen olasz testvérvárosával, Ravennával igen, így hozta össze Dante és Babits Mihály városát, amelyre azóta is nagyon büszke.

Szekszárd Város Tanácsa adóosztályán 1990 április elsején kezdett dolgozni. A cseretáboroztatással kapcsolatos szervezési feladatokat az adóosztályon végzett munka mellett is ellátta. A táborok szakmai részét Ambach Éva vezetésével egy lelkes, elkötelezett kis csapat végezte, akik a tábor programját kialakították.

Bácsalmási László 1992-ben táborozási felelős lett a volt Gyermekek Házában, amely a balatonszepezdi, a Fadd-dombori és a sötétvölgyi táborokat működtette, így rövid időre otthagyta az adóosztályt.

– Mivel Németországban láttam, hogyan működnek az ifjúsági házak, a Gyermekek Házát is próbáltam volna annak alapján átalakítani. 1995-ben pályáztam az igazgatói pozícióra, amelyet az akkori művelődési bizottság elnöke jónak ítélt, de végül Veszprémből hoztak egy igazgatót, aki aztán fegyelmivel elbocsátott. Az ügynek munkaügyi per lett a vége, amit aztán megnyertem – mondta.

1997 szeptember elsején tért vissza a szekszárdi polgármesteri hivatal adóosztályára. Bácsalmási László a jövő év februárjában hivatalosan nyugdíjas lesz, néhány hét múlva már a felmentési időszakát tölti.

Ügyfélbarát Szekszárdon betűrend szerint vannak elosztva az adózók, és minden munkatárs foglalkozik minden adónemmel. Bácsalmási László három-négyezer személlyel, illetve vállalkozással foglalkozik. Szerinte a szekszárdi adózók fizetési morálja rendben van. A helyi adórendeletekkel ugyan nem minden esetben vannak tisztában az emberek, ezért többször kell felvilágosítást adniuk. Igyekeznek ügyfélbarátként viselkedni, amelybe az is beletartozik, hogy egy-egy adónem esetében ellenőrzést végeznek, és a rendszeresen fizető adózók érdekében megpróbálják kiszűrni a nem fizetőket. Szerencsére kevés esetben kell erélyesebb eszközökkel fellépniük. Mint ismert, az ipar­űzési adó felfüggesztésének ötlete nagy vihart kavart, sok vidéki önkormányzatnál nem értik, hogy mindez hogyan merülhetett fel, ezért több helyütt tiltakoznak is ellene. – Szekszárdon is az iparűzési adó adja a legnagyobb bevételt, a felfüggesztése valamennyi település életében katasztrófa lenne – mondta erről Bácsalmási László adóügyi szakember.

Borítóképen: Bácsalmási László,aki összehozta Dante és Babits Mihály városát