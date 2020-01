Okosan gazdálkodtak a Garays Lányok az Államkincstár vetélkedőjén

Lezajlott a Magyar Államkincstár országos középiskolai vetélkedősorozatának nyitórendezvénye csütörtökön Szekszárdon, a Vármegyeháza dísztermében. Ezúttal az első, online fordulóban legjobb eredményt elért Tolna megyei diákcsapatok mérték össze tudásukat. Pénzkezeléssel kapcsolatos hasznos szokásokat szeretnének kialakítani a fiatalokban, nyilatkozta a sorozat céljáról Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke.

A kincstár szeretett volna részt venni a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztésében, ismertette a verseny előzményét és hátterét dr. Borbély László András, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese. Ennek érdekében készült egy számítógépes program, melyet ha végigjátszik valaki, megismer néhány fogalmat. Ez szorosan összekapcsolódott a kincstár állampapír-forgalmazó tevékenységével. Ezt a játékot a kincstár pénz- és állampapír-forgalmazással foglalkozó szakterülete készítette el, és a továbbfejlesztés ötlete is egy itteni csapaté volt, dr. Borbély László András vezetésével. Fontosnak tartották egyrészt, hogy már az elektronikus játékban is változatos legyen a feladatsor. A szókirakótól kezdve a fogalomismertetésig sok minden volt benne.

Az élő vetélkedő még inkább a játékra tette a hangsúlyt. Volt puzzle, memóriajáték, illetőleg igaz-hamis játék, mely valamelyest a lexikális ismereteket helyezte előtérbe. Emellett volt két érdekes activity-forduló is, például a felhalmozott kamatot vagy a személyi jövedelemadót kellett elmutogatni.

Nálunk viszonylag kevés pénzügyi ismerettel rendelkeznek a fiatalok, véli dr. Borbély László András. Ilyen értelemben nem az életre neveljük őket az iskolában. Az lenne a jó, ha valaki bemegy a bankba, akkor nem izzadna le, hanem magabiztosan intézné a pénzügyeit, mert tudja, hogy ott milyen szolgáltatásokat nyújtanak. Ha egy hitelszerződést köt, tudnia kellene, hogy mi az az öt-hat pont, melyet feltétlenül érdemes megnézni belőle. Ha befektetni akar, tudnia kellene, hol vannak a csapdák, amikor a szép ígéretek mögött nincs valóság, illetve melyik az a biztos vagy számára megfelelő befektetés, mely mindenképpen az elfogadható, elvárt hozamot biztosítja számára. Nagyon fontos lenne, hogy amikor kikerül valaki az iskolából, mindezeket tudja. Hiszen ez pont úgy hozzátartozik az életünkhöz, mint amikor elmegyünk a boltba vásárolni valamit.

A szocializmusban összesen egy bank meg néhány takarékszövetkezet volt. Most sok bank van sokféle szolgáltatással. Az emberek többsége mégis megmaradt annál a banknál, ahová egyszer belépett, függetlenül attól, hogy másoknál milyen szolgáltatások vannak. Régen csak bankbetétben volt a pénz, most van állampapír, részvények, egyéb befektetési lehetőségek.

A pénzügyi tájékozatlanságnak mikro- és makrogazdasági következményei is lehetnek. A devizahitel rendkívül népszerű volt, és bizonyos szempontból jogosan éltek az ügyfelek a devizaalapú hitel felvételi lehetőségével. De ha tudatosan gondolkodtak volna, hosszú távra, akkor lehet, hogy kevesebben vették volna igénybe, és kevesebb veszteséget kellett volna elkönyvelni. Ennek makrogazdasági hatása is volt, mert a gazdaság visszaesésében is szerepet játszott 2008–2010-ben, emlékeztetett dr. Borbély László András.

– Úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy példát mutassunk a fiatalok pénzzel való bánásmódjának segítésével kapcsolatos kérdésekben a többi megyének – nyilatkozta Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke. – A fiatal generációnak meg kell tanulnia, mi a pénz, a tőke, a kamat, a kamatláb. Hogyan működnek ezek a pénzügyi műveletek. De nemcsak a fiatalokra, hanem a legtöbb magyar emberre ráférne a banki ismeretek bővítése.

– Az oktatás szerepe óriási. A jövő nemzedéke az oktatáson, a családon és az elsődleges közösségen keresztül ismeri meg az életet. Ha itt olyan hiányok keletkeznek, melyek befolyásolják a felnövekvő nemzedék életét, akkor fontos lépni, mert azt szeretnénk, hogy jó életük legyen.

– Az, hogy milyen szemléletet sajátít el egy diák, tehát hogy takarékosan él-e, beosztja-e a zsebpénzét vagy az általa nyáron keresett összeget, foglalkozik-e azzal, hogy amikor munkába áll, hogyan adózik majd, hogyan tud kedvezményeket igényelni az államtól, mindez attól is függ, hogy mi mennyire segítünk nekik ebben, szögezte le Fehérvári Tamás.

A ma lezajlott vetélkedőn az öt versenyző diákcsapat közül a szekszárdi Garay János Gimnázium Garays Lányok nevű csapata győzött, akik százezer forintos utalványt, baseballsapkát, mappákat, tollakat nyertek.

Borítóképünkön balról jobbra: Fehér János, a Magyar Államkincstár Tolna megyei igazgatója, Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke és dr. Borbély László András, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese