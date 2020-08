Oktatótraktorokkal gazdagodott a Csapó

Palánkon, a Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban rendezték az agrárszakképző iskolák országos tanévnyitó ünnepségét vasárnap délután. Dr. Nagy István agrárminiszter mondott beszédet és indította el az új oktatási évet.

A tanévnyitó alkalmából az intézmény hét új oktatási traktort vehetett át az Agrárminisztérium jóvoltából.

Horváth István országgyűlési képviselő beszédében kétszeres személyes érintettségéről is beszélt, hiszen az édesapja annak idején a Csapóban végzett, később oktató is itt volt és az ő fia is ide járt, szeptemberben Kaposváron kezdi az agráregyetemet.

A Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatónője, Fülöp Mónika felidézte: virtuális tantermekben találkoztak, online térben élték mindennapjainkat március közepétől, néha úgy érezték, hogy egy sci-fi-film főszereplői. Tanárként megélhették azt, amire egy-egy nehezebb nap után vágyakoztak, hogy milyen az iskola tanulók nélkül. Egy-két napig élvezték, aztán jött az érzés, hogy ez így nem az igazi.

Az Agrárminisztérium Országos Tanévnyitó Ünnepségén jelen volt Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Farkas Sándor parlamenti államtitkár, Bagdán Boglárka, az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár, Fehérvári Tamás, a Tolna megyei Közgyűlés elnöke, Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, dr. Lehőcz Regina, a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Vendégh Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, Simonné Szerdai Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója, Tóth János, a Magtár Kft. tulajdonos ügyvezetője és Mikó Sándor, a Magtár Kft. ügyvezető igazgatója.