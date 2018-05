Olasz szépségek gyűltek össze Szekszárdon

Második alkalommal tartotta meg Olasz Autós Találkozóját az Őrült Fiatosok csoportja szombaton Szekszárdon. Különleges programelemként az érdeklődők a megyében elsőkként próbálhatták ki a Tolna és Fejér megyei rendőr-főkapitányságok új biztonsági öv szimulátorát.

Fiat, Alfa Romeo, Lancia – sorakoztak a márkák a szekszárdi Tesco parkolóban a második Olasz Autós Találkozón, amelyet az Őrült Fiatosok csoportja szervezett. Jöttek autósok például Tolnából, Baranyából, Bács-Kiskunból, összesen 40-50 itáliai gyártmányú járgány fordult meg szombaton a rendezvényen, ahol különféle versenyek, többek között felnikitartás, gumihajítás, szlalomozás, pénzérmére állás, egyéb programok és új ismeretségek vártak a résztvevőkre. A gyerekek – lévén, hogy többen családdal együtt érkeztek – kitombolhatták magukat egy kisebb ugrálóvárban, vagy éppen feltalálhatták magukat a rendőrség pavilonjánál, ahol a részeg szemüveget is kipróbálhatták és kézműveskedhettek is.

Az autók sorát a sokféleség jellemezte: voltak tuningolt példányok és szépen megőrzött gyári állapotú darabok. Az látszott, hogy így vagy úgy, gazdáik szíve csücskei, büszkeségei a négykerekűek.

Berek Dániel Nagydorogról hozta el nem csak kinézetre, hanem teljesítményre is karmolós verdáját. Az olasz autókba négy éve habarodott bele, amikor egy Fiat Brava tulajdonosa lett. Meglátása szerint a taljánok gyönyörű autókat csinálnak, amelyek nem utolsó sorban kényelmesek is. Aztán kategórialépésen kezdte el törni a fejét – állítólag ez sokakkal előfordul, akik bekerülnek a „mediterrán” vonzásba. Alfa Romeót kezdett el keresni, és addig kutatott, amíg meg nem találta az elképzeléseinek megfelelőt: ez egy sport kivitelű 159-es, kétliteres dízel motorral, 170 lóerővel. Ezt a teljesítményt nem nagyon lehet a hazai utakon kihasználni, de minden bizonnyal sokan átérzik, milyen jó érzés a motorháztető alatt tudni. A találata olyan jól sikerült, hogy nem is szeretne semmit változtatni az autón, a cél, hogy megtartsa gyári állapotban.

Ugyancsak egy 159-essel érkezett Mohácsról Szvacsina Zsolt. Ő régebbi „olaszos”: hét-nyolc éve egy Fiat Bravóval kezdte, aztán szinte mindent kipróbált, volt amikor egyszerre négy itáliai gyártmányú autója volt. A kocsikhoz nem csak hobbi, hanem szakma révén is kapcsolódik, hiszen gumiszervizben dolgozik, és szerelőhöz sem kell vinnie az autót. Találkozókra ritkán jár.

Tervezi viszont, hogy több közösségi programot is felkeres Jámbor Dániel. A paksi fiatalember egy éltesebb, de rendkívül jó állapotban levő Alfa Romeo 145-össel csatlakozott a programhoz. Mint elmondta – a nála nem sokkal fiatalabb –, 18 éves autó egy kicsit több törődést igénylő típus, mivel benzines twin spark motorral rendelkezik (annak, aki a szerzőhöz hasonló laikusként nem tudja, hogy mit jelent ez: minden hengerhez két gyertya tartozik). Őt feltehetően meg lehet majd találni júliusban Zánkán, az Alfacity találkozón is.

Jelenleg még nem „alfás”, de már megfertőződött Mayer Ferenc. A mohácsi férfi korábban német autó párti volt, jelenleg is egy Audi A4-es tulajdonosa, de nem véletlenül tévedt a rendezvényre, bevallása szerint kezd kiszeretni a germán márkákból. Mint elmondta, egyre kevesebb fantáziát lehet felfedezni az autóikban, nem nyújtanak semmi újat, ezért fordult az érdeklődése a sokkal karakteresebb és ritkább Alfák felé. Ráadásul megtett egy hosszabb utat egy 159-essel, ami szintén ebbe az irányba terelte. Szóval, erősen gondolkodik a cserén.

Fiatosok is sokan voltak. Büszkén mutatta meg kombi Stilóját Bebtó Zoltán. A bajai fiatalember két éve tulajdonosa a járműnek, és még sokáig meg is szeretné tartani, különösen, hogy az nemrég esett át egy átvizsgáláson, amelyen kiderült, hogy minden tökéletes rajta. Egyébként egy Puntóval kezdte négy éve, azt cserélte a most 15 éves családi autóra, amelyet szívesen visz el találkozókra, ha teheti. Például már tavaly is járt az első szekszárdi összejövetelen, így azt is megállapíthatta, hogy az idei jobban sikerült, többen jöttek el és a helyszín is jobb volt.

Hasonlóképpen vélekedett a főszervező Piltman László, aki nem mellékesen egy Bravo büszke tulajdonosa, amelyet folyamatosan szépítget. Ő is szereti találkozókra vinni autóját, amit a szélvédőre ragasztott regisztrációs matricák is tanúsítanak. Így jött az ötlet, hogy szervezzenek sajátot. Az pedig idén értékelése szerint sokkal jobban sikerült mint a tavalyi, legalább kétszer annyian jöttek el. Ki egész napra érkezett, ki rövidebb időre nézett ki a rendezvényre, de volt érdeklődés, mozgás. A közös téma adott volt, a résztvevők láthatóan megtalálták a egymással a hangot, így sok új ismeretség köttetett.

Arról, hogy sokan jól érezték magukat az Őrült Fiatosok csoportjának Facebook oldalán megjelent köszönetnyilvánítások is árulkodnak. A folytatásra pedig Piltman László bejegyzése utal: „Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételt, remélem mindenki jól érezte magát. Veletek jövőre ugyanitt!”