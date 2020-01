Olaszországban is bizonyíthatnak majd

A szekszárdi vendéglátó szakképző iskola csapata nyerte az országos flambírozó és gasztronómiai versenyt, amelyet először rendeztek meg Domboriban, a Donautica Étterem és Hotelben. A versenyen kizárólag lányok vettek részt, a cél ugyanis többek között az volt, hogy a hölgyek nagyobb elismerést szerezzenek a vendéglátásban.

Édes illat töltötte meg a Donautica Éttermet szerdán délelőtt. A dombori Holt-Duna partján elterülő hotel nyújtott ugyanis impozáns helyszínt a Nők a Flambírozás művészetében elnevezésű, meghívásos flambírozó és gasztronómia versenynek, amelyet a Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája rendezett. Ez volt az első ilyen megmérettetés, amelynek előzménye, hogy tavaly az iskola három tanárából álló csapat egyedüli külföldiként meghívást kapott az olaszországi Gradoba, ahol női flambírozó versenyt rendeztek. A mostani verseny tétje szintén az olaszországi szereplés volt, az első helyezett csapat ugyanis részt vehet az idei Nemzetközi Flambé Versenyen Gradoban.

A flambírozás az éttermi munka világában nagy szakmai tudást, gyakorlatot, jó ízlést és szépérzéket követelő eljárás. Lényege, hogy égő alkohollal pörkölik meg az ételt. Ezt a munkafolyamatot a pincér végzi a vendég jelenlétében, ezzel is növelve az éttermi élményt. A szekszárdi szakképzőiskola diákjai mellett budapesti, debreceni, felcsúti, győri és veszprémi intézmények csapatai kaptak meghívást a versenyre. A szakmai megmérettetésen 25 év alatti pincér szakközépiskolás vagy vendéglátásszervező technikus szakirányon tanuló lányok vehettek részt. A háromtagú csapatokban mindenkinek más feladat jutott. Egy rövid bevezető után az egyik diák flambírozott, egy másik bemutatta a gyümölcsökből készült desszerthez kínált bort, a harmadik pedig asztaldíszt készített. A téma a farsang volt, így amellett, hogy a tányérokra aprólékosan, precízen tálalt finomságok kerültek, az asztaldíszek is igen mutatósak voltak. Dekorációként nemcsak virágokat és gyümölcsöket használtak fel, hanem volt ahol pávatoll, másutt habverő és fakanál került a csokorba, többen pedig díszes karneváli maszkot használtak. Ám a szakszerű munka mellett a megjelenésre is sokat adtak a csapatok. A lányok nemcsak az iskolájuk címerével ellátott formaruhát viseltek a verseny során, hanem arra is törekedtek, hogy a frizurájuk is egységes legyen.

Sáfrány Szabolcs, a szekszárdi diákok felkészítője elmondta, hogy a csapat piros gyümölcsökből alkotott desszertet étcsokoládéval. Felhasználtak vörös áfonyát, ribizlit, fekete szedret, epret, málnát, gránátalmát, a talapzat pedig egy almaszelet volt. A díszítés étcsokoládéból és párolt ribizliszemekből állt. A verseny során hét kisebb adag készült a zsűri számára, illetve egy nagyobb a díszasztalra. A desszerthez a szekszárdi Bodri pincészet 2018-as kadarkáját kínálták. A bor 16 Celsius fokra volt behűtve, ugyanis annak hőmérséklete sem volt mindegy. Az asztaldísz zöld levelekből, friss virágokból állt, középpontjában a február elején nyíló ciklámennel, illetve egy velencei álarccal.

A szekszárdi csapatot a flambírozó Forgó Gabriella, a bort felszolgáló Nagy Zsófia és az asztaldíszt készítő Horváth Bettina alkotta. Sáfrány Szabolcs elmondta, hogy egy hónapjuk volt a felkészülésre, amiből két hét volt a téli szünet, így a lányok ez idő alatt is bejártak az iskolába, a tanítási napokon pedig délutánonként gyakoroltak naponta egy-másfél órát. Az elején a helyes eszköz használaton volt a hangsúly, de arra is volt példa, hogy csak a bemutató során elhangzó szöveget gyakorolták. Az utolsó egy hétben többször is elkészítették a desszertet annak minden elemével. A felkészítő tanár hozzátette, hogy Olaszországban van igazán nagy divatja a flambírozásnak, főleg a gyümölcsöket szokták ezzel az eljárással kezelni. Magyarországon kevésbé elterjedt eljárás, a pincér vizsgának azonban része. – Fontos, hogy nem gyufával vagy öngyújtóval lobbantják be a lángot, hanem a gázrózsa segítségével – tette hozzá.

A verseny egyik célja volt, hogy a nők nagyobb elismerést szerezzenek a gasztronómiában, ezért nemcsak a versenyző csapatokat alkották kizárólag hölgyek, hanem a héttagú zsűrit is. Az elnök dr. Kovács Mihályné volt, mellette Pintér Katalin, Tischler Petra, Riedl Annamária, Vas-Guld Zsuzsanna, valamint az olasz partner, a Marco Polo G.E.I.E. delegáltjaként Claudia Speri és Huszti Gabriella foglalt helyet. Értékelésében dr. Kovács Mihályné a diákok és a szakoktatók munkáját dicsérte. Mint mondta, a színvonal olyan volt, akár egy felnőtt versenyen. Kiemelte a tanulók precíz eszközhasználatát, a jó kommunikációt és együttműködést, ahogy harmóniában, egymás keze alá dolgoztak a csapattagok. Hozzátette, hogy a megjelenés tökéletes, a felszolgálás szinte hibátlan volt. A dicséretek mellett tanácsokkal is szolgált a résztvevők számára a zsűrielnök, aki szerint érdemes volna oktatófilmet készíteni a versenyről, hiszen annyi értékes tapasztalattal járt, ami a többi iskola számára is hasznos lehet.