Olcsóbb az albérlet, az egyetemisták idén jobban járnak

Teljesen más lesz az idei albérletszezon, elsősorban a járvány miatt. Ezen a nyáron a diákok akár húsz százalékkal olcsóbban is találhatnak kiadó lakást.

Az albérletkínálat a koronavírus-járvány miatt rekordnagyságúra nőtt. Országszerte több mint húszezer kiadó lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak a bérlők, ami húszszázalékos növekedés februárhoz képest – számol be az ingatlan.com.

Egy online apróhirdetési oldal szerint jelenleg hatvan- és hatvanötezer forintért is kínálnak albérletet Szekszárdon. Ezek azonban nem a belvárosban vannak, így aki ideköltözik, annak vállalnia kell az ingázást Csatárról, vagy a Bottyán-hegyről. Hetven–hetvenötezerért viszont már a városközpontban is elérhető kétszobás albérlet, ha nem is új építésű társas házakban. A frekventáltabb területeken azonban akár egy garzonért is elkérhetnek ugyanekkora összeget. Egy másik weboldalon a legolcsóbban meghirdetett szekszárdi albérlet hetvenezer forintba kerül; ez azonban mindössze egy tizenhat négyzetméteres szobát jelent. A másfél-kétszobás lakásokért már havi nyolcvanezret is elkérnek. Megállapítható azonban, hogy az ajánlatok többsége százezer forint alatt marad. A megyeszékhely ezzel nagyjából hozza az országos trendet. A legnagyobb vidéki egyetemvárosokban, Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden ugyanis júliusban 85–110 ezer forintért hirdették az albérleteket.

Pakson is találni elvétve havi hetvenezer forintos ajánlatot, de a legtöbb albérletért, már a kétszobásokért is, több, mint százezer forintot kérnek. Találtunk azonban kétszázötven és háromszázötvenezres bérleményt is. Igaz, ennyiért három–ötszobás ingatlanokba lehet beköltözni. Bonyhádon jóval szolidabbak az árak, bár az online ajánlatokat böngészve elsősorban iroda- és üzlethelyiségeket találtunk a kiadásra váró ingatlanok listáján. Akad azért lakás is, az egyik kedvelt lakótelepen például ötvenezer forintért lehet két és félszobás ingatlant bérelni. Dombóváron is a bonyhádihoz hasonlóak az árak. A legtöbb ajánlat itt is százezer forint alatti. A legkevesebb albérlethirdetést Tamásiban adják fel a megyében, és itt a legalacsonyabbak a bérleti díjak. Találtunk olyan hirdetést, amelyben egy kétszobás lakásért mindössze havi harmincötezer forintot kérnek.

A rövid távra kiadó lakásra nincs igény A járvány miatt a teljes lakáspiacon, így az albérleteknél is bizonytalan a helyzet. Nem lehet tudni például azt, hogy melyik egyetem hogyan indítja a következő tanévet, azaz online vagy hagyományos tanrenddel. Bár több fiatal tervezi, hogy online oktatás esetén is közösen bérelnek lakást az egyetemvárosban. A bizonytalanság ellenére azért több trend már látható az albérletpiacon. Az utóbbi öt-hat évben a fokozódó kereslet és az albérlethiány miatt növekedtek a bérleti díjak. Most azonban a kínálat bővült, ugyanis rövid távra kiadó lakásokra nincs igény a járvány miatt lefulladó turizmusból adódóan. Ezért a bérleti díjak is csökkentek – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Borítókép: illusztráció