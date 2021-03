Oltásra várni olyan, mint végre meglátni a fényt az alagút végén

A romló vírushelyzet türelmetlenné és agresszívvá tette a páciensek egy részét. Az oltásra várók türelmetlenségét megértem, én is átéltem – írta naplójába dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. – Minél közelebb voltam az oltás vélt időpontjához, annál rosszabbul viseltem a fertőzésveszélyes szituációkat. A többség azt gondolja, ha eddig megúszta, akkor most a védettséghez közeledve kár lenne a betegséget elszenvedni. Oltásra várni olyan, mint látni a fényt az alagút végén.

Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos már több mint egy éve vezeti azt a naplót, melynek bejegyzéseiből nyomon követhetik olvasóink, hogy az elmúlt időszakban hogyan változott a járvány, és hogyan változott az emberek hozzáállása.

– Bármelyik oltás megvéd bennünket a súlyos megbetegedéstől. Mivel nincs elég oltóanyag, ezért még sokaknak várni kell. Az eheti cél az volt, hogy a 82 év feletti regisztráltak oltásával végezzünk. Természetesen párhuzamosan folyik az 59 év alatti krónikus betegek oltása is. Ellenpéldának hozom az önmagára és a kommunikációra semmit sem adó, középkorú férfi történetét. A felületes megfigyelésen alapuló bepöccenése kísértetiesen hasonlít arra a szituációra, amikor arról szól a fáma, hogy az egyiket leszázalékolták a másikat nem, és tudni vélik, hogy a másik a betegebb.

– A héten a betegeimnek 10 Moderna, 52 Sinopharm és 12 oltóponti Pfizer jutott. Az oltásra behívottak egy része sikítva hívott, mert nem a megyeszékhelyen levő oltópontra szól a meghívásuk, hanem Bonyhádra, ahova nehézkes a közlekedés. A tömeges oltásszervezést érdemes lenne decentralizálni, mert a helyi viszonyok ismerete nélkül a jó ügy is viszályára fordulhat. A hétvégi közösségi közlekedés a magyar vidéken nem minden irányba egyszerű. Akiknek nincs autójuk elkeseredetten hívtak fel. Ha tudnám, hogy kik mennek egy helyre, akkor önkormányzati autóval megszervezném az útjukat, de erről nincs információnk.

– A kínai vakcina kiajánlása változatlanul gördülékenyen ment. A praxisban a betegellátás mellett naponta harmincat el tudok oltani. Egyetlen probléma van a Sinopharmmal. Jelenleg még senki sem tudja megmondani, hogy végül is Ausztria elfogadja-e a beutazáskor az így kialakított védettséget? Ez a kérdés a mai napig nem dőlt még el. Remélem a megállapodás már nem sokat várat magára, mert ez eltántorítja a páciensek egy részét az oltás felvételétől. A Sinopharm-oltás beadása utáni oltási reakcióról semmit sem hallani, hiába kérdezgetem az oltottakat. Klasszikus oltóanyag, nem panaszkodnak rá. Néhányan megkérdezték, hogy lehet-e alkoholt fogyasztani az oltás után. Nincs ilyen megkötés egyik oltóanyagra nézve sem, de vedelni egyik után sem érdemes. Maga az immunreakció megterhelés a szervezetünknek, amit nem kell tetézni.

– A harmadik hullám nálunk is a maga útját járja. Telefonon figyelem a jellemzően fiatal vagy középkorú lázas, légúti panaszokat soroló segítségkérők légzését, hangjának erősségét. Rettegek attól, hogy rövidesen felhív a járvány következő áldozata. Még az előző hullám veszteségeit sem hevertem ki. Nincsenek illúzióim tudom, hogy lesznek áldozatai ennek a hullámnak is. A nálunk most terjedő mutánsok, súlyosabb lefolyású betegséget okoznak és gyakrabban válnak végzetessé, mint az eredeti vírus. A telefonálók közül szinte mindenki be tud menni a mintavételi helyre, mert mobilis és autója is van. Eddig szegényes tünetekkel telefonáltak. A többség pozitív gyorstesztet produkált a mintavételkor és már hív is. Mai napon három ilyen esetem volt. A beteg a családtagokkal együtt karanténba kerül.

Előnye is van a diagnosztizálásnak. Az alapellátásban használatba került egy koronavírus ellenes készítmény a favipiravir. A gyógyszert a háziorvosok is felírhatják, már nem csak a kórházban fekvő betegek kaphatják. A bizonyítottan hatékony kezelés megteremti a lehetőségét annak, hogy időben és a beteg otthonában történjen a terápia. Nem egyedül kell legyőzni a vírust, van gyógyszeres segítség. Újonnan azonosított és tesztel igazolt fertőzés esetén írható. A favipiravir hatóanyag az emberi sejtben gátolja a vírus mRNS átírását fehérjére. Ezzel a vírus szaporodását akadályozzuk.

A koronavírus okozta betegség másik kritikus pontja a szervezetünk citokin vihara, erre nem hat a gyógyszer. Az viszont logikus, ha alacsony a vírusszám, akkor kisebb a vihar.

Az oltások beadásakor előírt fizikális vizsgálat során sajnos több alkalommal találtam egy-egy beoltásra alkalmatlan pácienst. Az egy éve tartó járvány miatt elmaradt orvos-beteg találkozásoknak tapasztalható már a negatív hatása. A szakma számított erre, ez nem volt elkerülhető. Előkerült egy „friss” szívritmuszavar. A sürgősségin dolgozó kollégával megbeszéltem az esetet és készségesen intézte a beteg sorsát, nála nem jött létre olyan egészségkárosodás, ami a későbbi életminőségét rontja.

A héten egy, a szívemhez közelálló házaspár nőtagját oltottam Covid ellen, a férjét sajnos már nem tudtam, őt elvitte a korona. Nem csak a felesége ruhája volt fekete, gyászba borult a szívünk, mind megkönnyeztük. Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra! Fogjunk össze az oltatlanok egészségéért, életéért!

Sikertörténet és közöny Hatvan év körüli, több szakmával rendelkező, de nehéz sorsú nő, közönyösen beszélt a családjában zajló Covid-eseményekről. Átélte, hogy a várandós menye súlyos Covid-beteg lett. Lélegeztetésre szorult. Az unokáját megmentették, az általa mutatott képeken szép, fejlett újszülött látható az apukájával, aki példásan ellátja a gyermekét. Az édesanya életéért folytatott hosszú küzdelem eredményes volt. Már folyik a rehabilitációja. Sikertörténetük bejárta az országot. A részleteket töviről hegyire ismerő, átélő páciensem ennek ellenére nem szeretné beoltatni magát. Megpróbáltam meggyőzni, nem sikerült, elfecsérelt harminc perc volt. Erős karakter, aki régóta egykedvű, a világjárvány és a családi tragédia rajta tovább rontott. A többségnek ez a történet mást üzen. A kismama esete az oltáson még gondolkodó fiataloknak intő példa lehet. A többséget motiválja az oltakozásra.

