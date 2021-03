Oltópont lett a művelődési központ

Ezt ne hagyja ki! Tarlós István: Karácsony is megszavazta a használt metrószerelvények beszerzését

Oltópont lett a Dunaföldvári Művelődési Központ, így döntött az önkormányzat. A részletekről Pataki Dezső igazgató tájékoztatta a Paks Fm rádiót.

– Az oltópont három egységből áll és az ehhez szükséges személyzet is rendelkezésre áll. Ez az oltópont fizikailag még nem működik, most még nem itt zajlanak az oltások, hanem az orvosi rendelőben. De a lehetőség megvan, ha tömegessé válik az igény, akkor ezt tudják használni. Az oltandók kiértesítése és a diszpécserközpont viszont nálunk működik. Az én kolléganőim intézik az orvosoktól kapott lista alapján, hogy kinek, mikor, hová kell mennie oltásra, illetve a szállítást is az önkormányzat által biztosított járművekkel a kolleganőim osztják be. Ezt a részét tehát mi csináljuk, és úgy tudjuk, hogy jól is működik – emelte ki Pataki Dezső.

Dunaföldváron a művelődési központ, valamint a hozzá tartozó tájház, a könyvtár és a vár is zárva van. Mindezek ellenére a központ munkatársai igyekeznek online tartalmakkal szolgálni a lakosság felé, valamint készülnek az esetleges tavaszi nyitásra.