A családoknak, egyedülállóknak számtalan oka lehet arra, hogy spóroljanak. Van, aki egy saját lakást, új kocsit szeretne, de sokkal szerényebb vágyak is vannak, egy új laptop, telefon vagy mosógép, netán egy új cipő az áhított termék. Olyan helyzet is van, amikor nem szándék kérdése a spórolás, hanem kényszer, mert átmenetileg nincs állása, vagy éppen táppénzen van az érintett.

A magyar lakosság megtakarítási kedve 13 százalékkal nőtt a legutóbbi, 2017-es felmérés adataihoz képest – derült ki a Budapest Alapkezelő reprezentatív, lakossági befektetéseket vizsgáló kutatásából.

Leárazások, otthoni edzés, olcsóbb előfizetések, kevesebb fodrász – kinek mikor szorul össze a gyomra, amikor azt latolgatja, hogy hol tudna a havi kiadásokon csökkenteni? Pedig olykor összébb kell húzni a nadrágszíjat, ilyenkor érdemes inkább az észre, mint a szívre hallgatni.

– Én gyermekgondozásin vagyok otthon a másfél éves kisfiammal, a férjem pedig már két hónapja munkanélküli lett – mondta a szekszárdi Horváth Elekné. – Most a havi bevételünk nem éri el a háromszázezer forintot, és havonta közel ötvenezer forint banki törlesztésünk is van. A maradékból fizetjük a fűtést, áramot, melegvizet, közösköltséget, biztosításokat, és próbálunk megélni. Nem is kérdés, hogy spórolni kell, mindenen, de legalább a saját lakásunkban lakunk. A szüleim sokat segítenek azzal, hogy saját termesztésű burgonyát, hagymát, almát hoznak. Azzal vigasztalom magamat, hogy sokan vannak, akik nálunk is rosszabb helyzetben vannak.

– Nekünk van pár millió forint megtakarításunk – mondta Szegedi Klára, egy féléves kislány anyukája. – Szeretnénk egy nagyobb lakást a jelenleginél. Folyamatosan nézzük a hirdetéseket, hiszen most több olyan állami kedvezmény is van, amit érdemes kihasználni. Igényeltük a csedet (csecsemőgondozási díj), és tervezünk még egy babát is. Nagyon megdrágultak a lakások. Állandóan számolunk, mire elég a pénzünk. A férjem informatikus, jól keres, és emellett van egy gyümölcsösünk is, amiben sok a munka, de bevétel is van belőle. Ezt az összeget is félretettük.

A már említett felmérés szerint a lakosság harmincegy százaléka továbbra is kevesebb, mint százezer forinttal rendelkezik, legfeljebb egymillió forintot a válaszadók 37, míg ennél nagyobb összeget a válaszadók 33 százaléka takarított meg.

Szintén változatlan az előző évekhez képest, hogy továbbra sem szívesen fialtatjuk a pénzünket: a megkérdezettek 35 százaléka ugyanis lekötés nélküli folyószámlán, negyedük pedig készpénzben tartja a megtakarításait.

Praktikus spórolási ötletek Mindenki a szórakozáson és kikapcsolódáson kezd el spórolni. Logikus lépés, ezekről mondunk le a legkönnyebben. A napi bevásárlás is sarkalatos pont. Enni kell, ez kétségtelen, azt azonban, hogy mit veszünk és mennyiért, már lehet szabályozni. Első lépésként írjunk mindig listát, mielőtt elindulnánk a boltba. A saját márkás termékek általában olcsóbbak az üzletekben, és jellemzően jó minőségűek. Ne pazaroljuk az ételt. Amit megvásároltunk, raktározzuk el körültekintően, és mielőtt elindulnánk a boltba, győződjünk meg róla, nincs-e valami otthon, ami jó lenne ebédre, vacsorára. A villanyszámlán is spórolhatunk energiatakarékos izzókkal, vagy ha kihúzzuk az összes kábelt a konnektorból, amit nem használunk. Jó ötlet az is, ha minden hónapban mondjuk öt-, tíz- vagy húszezer forintot félreteszünk. Alkalomadtán lesz mihez nyúlni, ha megszorulunk.

Borítóképünk illusztráció.