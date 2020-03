Önkéntesek segítik az időseket Szekszárdon

Már él az a telefonszám, amelyen azok a szekszárdi hetven év felettiek kérhetnek segítséget, akik vállalják, hogy otthon maradnak, és akiknek nincs egészséges, fiatal hozzátartozójuk. Ezt Ács Rezső polgármestere jelentette be szerdán. Dr. Molnár Kata jegyző tájékoztatása szerint a 74/679-000-ás számot munkanapokon reggel nyolc és este kilenc óra között lehet hívni. Azoknak a fiataloknak a regisztrációját is várják, akik önkéntesként segítenének majd a gyógyszerek kiváltásában, a bevásárlásban, a meleg étel házhoz szállításában, de akár kutyát is sétáltatnak. Az ő jelentkezésüket az [email protected] várják. Itt meg kell adniuk a nevük és elérhetőségeik mellett azt is, hogy miben szeretnének segíteni.

Ács Rezső szerint köszönet illeti a Tarr Kft-t, amiért kezeli a telefonszámot, valamint a Humánszolgáltató Központot, amiért összefésüli a két listát, így a remények szerint optimális rendszerben találkozik kereslet és kínálat. Továbbá dr. Molnár Katát és munkatársait, akik kedden éjszaka két óráig dolgoztak azért, hogy elindulhasson ez a szolgáltatás.

Szociális étkezést a hét minden napjára kérhetnek az idősek. Toláczi Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ vezetőjétől megtudtuk, hogy azoknak, akik már eddig is ellátottjaik voltak, nem kell újra jelentkezniük. Az önkéntesekkel és a munkatársakkal naponta kétszer egyeztetnek. Előbbiek kapnak védőfelszerelést, valamint igazolványt is. Azért, hogy csalók ne tudják kijátszani az időseket, telefonon értesítik őket, hogy ki és mikor érkezik hozzájuk.

Ács Rezső azt is elmondta, hogy a költségvetésből átcsoportosítják majd a járvány elleni védekezéshez szükséges összeget, hogy mennyi pénzről van szó, egyelőre nem lehet tudni.