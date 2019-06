Online gyorsabb lehet a számlázás

Elsősorban a kevés számlát kibocsátó mikro- és kisvállalkozásoknak szánta segítségül a NAV a saját fejlesztésű, ingyenes Online Számlázó programját. A program segítségével a gazdálkodók kiállíthatják a számláikat, és teljesíthetik online számlaadat-szolgáltatásukat.

Mint arról Mózsik Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei igazgatóságának sajtóreferense tájékoztatott, az egyszerű, könnyen kezelhető Online Számlázó program használatát az informatikában kevésbé jártas felhasználók is hamar elsajátíthatják, így ezzel kiváltható a kézi számlatömbök használata. A programot használóknak csökken az adminisztrációja is, hiszen az adatszolgáltatás automatikusan történik. Hasznos az a funkció is, amivel az eladók az általuk kiállított számlákat lekérdezhetik, mert a program megőrzi azokat. A verziófrissítésekkel sincsen gondja a felhasználóknak, azokat a NAV végzi el helyettük.

Mindenképpen érdemes tehát mielőbb áttérni a digitális útra, és a NAV ingyenes számlázóprogramját használni a jövőben.