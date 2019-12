Optimista és pesszimista megközelítések is elhangzottak

Először Dévény Zoltán a Fridays For Future mozgalmat mutatta be. Greta Thunberg alapította, aki egyik pénteken nem iskolába ment, hanem tüntetni a parlamenthez. Az akkor mindössze tizenöt esztendős lány célja az volt, hogy az ökológiai és klímaválságra felhívja a figyelmet.

A lépés világméretű mozgalommá nőtte ki magát, nálunk februárban kezdődött, Dévény Zoltán budapesti és szekszárdi aktivista. Alulról építkeznek, az egyén megszólítására törekednek. Úgy látja, a figyelemfelhívás sikeresnek bizonyult, de érdemi cselekvés nem történt a válság kezelése végett.

Dr. Huszti Zsolt geográfus a klímaváltozás mibenlétéről beszélt. Nem a klímaváltozással van a baj, hangsúlyozta. A klíma folyamatosan változik; a baj az amplitúdó, a változás mértéke. Ugyanis ha megváltozik az időjárás, megváltozik a termőréteg is, ami élelmezési gondokhoz vezethet.

Pillanatnyilag is van rajtunk olaj; szinte minden műanyag, mutatott rá Molnár Ferenc, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. fenntartható termelési csoportvezetője. Ez viszont a Föld nyersanyagkészletének kizsákmányolásán alapul. 2040-re az egész Föld energiaigénye 25 százalékkal fog megnőni.

Üvegházhatás nélkül nem lenne élet a bolygón, amiatt van meleg. Ez az üvegbúra azonban megvastagodik, túlfűtődik a légkör, amiben nagy szerepe van az emberi tevékenységnek. Energiagazdálkodás helyett energiagarázdálkodást folytatunk, jelentette ki Molnár Ferenc. Fontos az egyéni szintű véleményformálás, minden tett példaértékű, de racionálisan kell szemléletváltoztatásra törekedni.

Van remény a globális szemléletváltásra? Dévény Zoltán aktivista is elismeri, hogy az országban több millió, a világon több milliárd pártoló kéne ahhoz, hogy a Fridays For Future mozgalom jelentős nyomást gyakoroljon a döntéshozókra. A nyomásgyakorlásban látja a megoldást. Következő klímasztrájkjuk áprilisban lesz.

Dr. Huszti Zsolt geográfus szerint a törekvés erkölcsi dilemmája: van-e arra jogunk, hogy megmondjuk másoknak, hogy hogy éljenek? Egyszerűen nem szeretnénk többet fizetni például bioélelmiszerekért. A klímavész megelőzésének a kibocsátáscsökkentés az egyetlen módja, de szkeptikus, hogy meg lehet-e győzni erről egy vezetőt. Legalább az egyéni szinten ugyanakkor meg kell próbálni tenni valamit. Molnár Ferenc, az MVM Zrt. fenntartható termelési csoportvezetője is egyetért abban, hogy a magunk szintjén kell mindent megtenni. Példaként hozta fel, hogy ő 15 perccel korábban kel azért, hogy ne 160-nal, hanem csak 110-zel vezessen.

Meghatározó tényező, ki miben hisz, mit tart fontosnak, előrevivőnek

Dévény Zoltán azt is elárulta, hogy a Fridays For Future mozgalom is sokszínű: vannak atomenergia-pártiak és atomenergia-ellenesek, vegánok és nem vegánok. A végső céljuk mégis közös, a klímaválság megelőzése. A beszélgetés hallgatósága zömmel fiatal egyetemistákból állt. A hozzászólások után Kiss Natália moderátor azzal a megállapításával összegzett, hogy a hiedelemrendszerünkön is van mit változtatni. Ő maga is vegán, egyik fia tagja a Fridays For Future mozgalomnak. Az ismert jelmondattal zárt: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”