Saját revolverével lőtte le a tulajt a rajtakapott betörő

Kisebb kihagyás után folytatjuk Tolna megyei gyilkosságok sorozatunkat, melyben most egy decsi betöréses gyilkosság részleteit idézzük fel.

A statisztika bizonyítja, hogy a vidéki nyomozóhatóságok a kánikulai hónapok alatt majdnem mindig pihenhetnek, mert nagyobb szabású bűntettek abban az időben, amikor a betakarítás megfeszített, józan munkával folyik, nem igen szoktak előfordulni. Annál inkább felizgatta Decs lakosságát, hogy ott titokzatos körülmények között betöréses gyilkosság történt, melynek egy derék magyar kereskedő vált áldozatává. A bűneset, amelynek részleteit a nyomozó hatóságok igyekeznek felderíteni, a következő – kezdte Éjszakai tolvaj a lisztüzletben című beszámolóját 1927. augusztus 6-án a Tolnamegyei Ujság.

Az áldozat, Czini György 34 éves volt, aki a háborút végig küzdötte. Az összeomlás után került Decsre, mert a szerbek születési helyéről, Bácsföldvárról kikergették. A háborúban két nagyezüst, két kisezüst vitézségi érmet, Károly csapatkeresztet, sebesülési érmet és német vaskeresztet kapott. Czini egy ideig a hengermalom tisztviselője volt, később lett kereskedő, főként lisztcsereüzlettel foglalkozott. A szerencsétlen férfi csak pár évvel korábban nősült, fiatal özvegyet és egy árvát hagyott hátra.

Czini augusztus elején észrevette, hogy éjjelenként tolvaj jár a kereskedésébe. Egyik reggel egy 100 pengőst loptak ki a pénztárából, máskor a próbaképpen az asztalon hagyott néhány pengő tűnt el, és szemmel láthatólag meg lehetett állapítani azt is, hogy az éjjeli tolvaj, aki álkulccsal nyitja fel a boltot, a lisztkészletet is megdézsmálja.

Nagy testi erejében bízva, nem kívánta a csendőrség segítségét igénybe venni, hanem egyedül, sajátkezüleg akarta üzletének dézsmálóját elfogni. Úgy tett bejelentést a csendőrségnek, hogy valamelyik éjjel bezárkózik az üzletébe és maga fogja elcsípni a betörőt. Kedden este magához vette browning pisztolyát és feleségének is elmondta, hogy a boltban fogja tölteni az éjszakát.

Este 10 óra környékén Kozma János decsi fiatal néhány társával a községháza környékén sétálva, egymásután eldördülő két lövést hallott. Azonnal abba az irányba indultak, és meglátták, ahogy Czini üzletéből kiugrik valaki és futni kezd. Valamennyien utána rohantak az ismeretlennek, aki az iskola mellett a kerteken és kerítéseken át futva eltűnt a szemeik elől. Mivel a gyanús embert nem sikerült elfogniuk, visszamentek a nyitott ajtajú üzlethez, ahol összeesve, véresen találták Czini Györgyöt. Azonnal szóltak Balogh főjegyzőnek és dr. Németh községi orvosnak, akik a csendőrökkel a helyszínre érve megállapították, hogy a szerencsétlen kereskedőt a vakmerő betörő a saját browning pisztolyával szíven lőtte és megölte.

A vizsgálóbizottság tagjai a helyszínen hatalmas dulakodás nyomait találták. Nemcsak a lisztes és gabonás zsákok egy része volt feldöntve, hanem még az ablakok is be voltak zárva. A szerencsétlen áldozatnak az arca pedig össze-vissza volt karmolva. A földön hevert Czini browning pisztolya továbbá egy idegen sapka, egy hátizsák, egy üres lisztes zsák és egy zseblámpa.

A vizsgálat során talált bizonyítékok alapján a következőképpen rekonstruálták a bűntény elkövetését a nyomozók: Czini György az üzletben maga elé tett revolverrel várta a betörőt. Közben a sötétségben elaludt. Mikor az álkulcsos betörő villanyos zseblámpája fényénél meglátta, hogy valaki készült erre a látogatásra, oda ugrott, hogy elkapja a revolvert. Czini a zajra felébredt, mire a betörő valószínűleg távolabbról rálőtt. A lövés után Czini a támadójára ugrott és dulakodni kezdett vele, mire az közvetlen közelből szíven lőtte. A golyó a mellkas bal oldalán fúródott be és a szíven keresztül a jobb lapocka fölött jött ki a testből. Azonban annak a lehetőségét sem zárták ki, hogy a gyilkos már bent volt az üzletben, mikor Czini odaért. A zajra azonban valószínűleg elbújt. Mikor észrevette, hogy az áldozat levetette a cipőjét – egyébként is vetkőzni kezdett, fekvőhelyet készített magának és kitette a revolverét – akkor talán rátámadt és sikerült is elvenni a pisztolyát, amellyel lelőtte. Emellett a feltevés mellett szólt az, hogy Czinit, aki este fél tízkor még otthon volt, tízkor már cipő nélkül összeroskadtan, halva találták az üzlete ajtajában.

Dr. Gaál Dezső kir. törvényszéki bíró, a szekszárdi törvényszék vizsgálóbírója dr. Kramolin törvényszéki orvossal, dr. Kovács közkórházi boncoló főorvossal, dr. Lengyel törvényszéki jegyzővel indult Decsre, amikor tudomást szerzett a gyilkosságról, és a hullát felboncoltatta. A bizottság a boncolás és hullaszemle adatai alapján ugyanúgy rekonstruálta a gyilkosságot, mint ahogy azt a végzetes éjszakán megállapították. A lövés közvetlen közelről történt, a ruha a lőpor lángjától megpörkölődött és kormos lett. A bőrön magán pedig ottmaradt a pisztolycső nyoma.

A csendőrség még a kedd esti vizsgálat után azonnal megindította a nyomozást és őrizetbe vett három rovott múltú férfit, akik igyekeztek biztosítani saját alibijük. Az őrizetbe vett emberek egyikét csütörtökön elhozták Szekszárdra a talált sapkával, háti zsákkal, zseblámpával együtt, és kereskedésről-kereskedésre járva próbáltak bizonyítékot szerezni, hogy az említett tárgyakat nem a gyanúsított vásárolta-e? Az illető ugyanis tagadta, hogy hátizsákja lett volna, de a gyilkosság estéjén táskával a vállán látták Czini üzlete előtt ténferegni.

Pénteken már felröppentek a hírek, hogy vallott a gyilkos, de szombatra már biztossá is vált ez a tény, hiszen a szekszárdi fogházba szállított tettes a vizsgálóbíró előtt is elismerte a bűntény elkövetését.

Igazán elismerésre méltóan dolgoztak az ügyön a csendőrök, akik alig jelentek meg a helyszínen – Bercsényi Vince és Ketskés Ferenc tiszthelyettesek, Griffel Mihály őrmester, Baka Mihály és Szűcs János II. csendőr – a rövid szemle után pár órával már elő is állították ifj. Angyal István mohácsi születésű decsi gazdasági munkást, akiről lépésről-lépésre, kifogástalan munkával bebizonyították, hogy bűnös, úgy, hogy kénytelen volt beismerni tettét – számol be róla az újság. A tettes vallomásából a következők derültek ki:

Ifj. Angyal István kikötői rakodómunkás volt Baján. Közben megnősült, és egy évvel a gyilkosság előtt került Decsre, ahol a szállásokon harmados munkát vállalt. Ezzel a gazdasági munkával úgy-ahogy el tudta tartani a feleségét és két gyermekét. Július 30-án este a szállásokról bement Decsre, ahol tennivalóit letudva az egyik kocsmában elborozgatott. Mikor késő este hazafelé tartott, azon gondolkozott, hogy pénz kellene neki is, meg a családjának is. Eközben eszébe jutott, hogy a zsebében van az a tolvajkulcsa, amelyet Baján kapott a gőzhajózási társaságtól, hogy bejárhasson vele a rakodómunkások dunaparti pihenő bódéjába. Mikor így a pénzszerzésről elmélkedett, az útja Czini György üzlete mellett vezetett el, amelyről tudta, hogy távol van a tulajdonos lakásától. Ekkor jutott eszébe, hogy az álkulccsal megpróbálja az üzletajtót kinyitni, és elviszi onnan a pénzt. Az ötletet hamarosan követte a tett. Az asztalon 94 pengőt és néhány fillért talált. Magához vette, az ajtót újból bezárta és másnap Szekszárdra ment, ahol dohányneműket és egy villamos lámpát vásárolt magának. Másnap este – mivel a 94 pengőt keveselte – jobb fogás reményében újból felnyitotta az üzletet, ahol azonban csak 3 pengő 60 fillért talált.

A végzetes estén megismételte a betörést. Előbb a külső boltajtót nyitotta ki, majd a belső üvegajtón benézve, azt is feltárta és belépett az üzletbe. Alig lépett a sötétben egyet-kettőt, valaki megragadta a karját és teljes erejéből húzta, vonszolta, befelé, majd a bolti szekrény felé nyúlt és annak a tetejéről levett valamit. Angyal ekkor, nehogy kárt tehessen benne, hatalmasat ütött az őt fogva tartó ember karjára, mire az az előbb felvett tárgyat leejtette. Mindketten egyszerre nyúltak utána, de Angyal szerencsésebb volt, mert az ő kezébe került, amit kerestek: a revolver. Mikor a fegyvert megkaparintotta, ki akart menekülni a boltból, de Czini – mert ő volt az üzletben, ahol leste a betörőt – belekapaszkodott a hátizsákjába. Hogy meneküljön, kibújt a táskából, azonban Czini az ajtó mellett újból elkapta. Dulakodás közben betörték az üvegajtót, mire ő a két ajtó között a revolverrel az ajtószemöldök felé lőtt. A zajtól pillanatnyilag meglepett Czini hirtelen elengedte karját, így kiugorhatott az utcára. A következő pillanatban azonban már mellette termett Czini és a torkát mindkét kezével megragadva, fojtogatni kezdte. Ezután szorította neki a revolvert Czini mellének és belelőtt. Czini természetesen azonnal elengedte a torkát és összeesett, mire ő eldobta a revolvert és haza futott. Pár órával később már el is fogták a csendőrök.

A törvényszék, amely előtt dr. Liszka Károly kir. ügyész képviselte a vádat, szándékos emberölés bűntettéért tizenkét évi fegyházra ítélte Angyal Istvánt.