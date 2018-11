Origamis hétvége volt 3D-s oroszlánokkal, MediBallal

Nem lehet mindig ugyanazt „hajtogatni”. Ez is lehetne a mottója a tolnai MAG-Házban rendezett „nomád” origamis hétvégének, ahol a papírhajtogatás mellett számos egyéb, nem szokványos programot kínáltak a szervezők.

A szellemi intenzitás és a lelki megnyugvás zászlaja alatt rendeztek egyszerre nomád és elektronikus, elmélyülős és vidám játékos, non-stop és akár néhány percre is kipróbálható – ingyenes – programot az elmúlt hétvégén a tolnai MAG-Házban, a tolnai Egészség Hetek rendezvényeként. Első hallásra mindez minimum talányosan hangzik, de az ötletgazda, Tuzy Ibolya magyarázatával könnyebben összeállhat a kép.

Ibolya a Magyar Origami Kör tagja, többször vett már részt a szokásos tavaszi és őszi országos origami hétvégék szervezésében. Ezeken az összejöveteleken viszonylag szűk kör szokott részt venni, hiszen az igazán elhivatott origamisok nincsenek túl sokan Magyarországon.

Most úgy döntöttek, hogy megpróbálkoznak új érdeklődőket is bevonni, ezért bővítették a programot, más egyéb, de az origamihoz hasonlóan némileg „különc” tevékenységekkel. Így ez a hétvége alapvetően három alapra épült: az origami mellett a szekszárdi társasjáték klub, valamint a tolnai gimnázium elektronikai szakköre által nyújtott kínálatra.

A nomád jelzőt azért kapta az esemény, mert az étkezésről és a szállásról mindenkinek magának kellett gondoskodni. Feltéve, ha aludni is akart, hiszen minden program non-stop elérhető volt. Lehetett azért aludni hálózsákban a MAG-Házban is, ahogy zsíroskenyér és tea is biztosított volt a felhasznált szellemi és testi energiák pótlására. Sőt, aki akart, a szomszédos tanuszodában csobbanhatott is egyet.

A különleges szabadidős hétvége pénteken délután kezdődött. Szombaton délelőtt MediBall bemutatót tartott Kovács Luca, ezután pedig többen kipróbálták ezt az elmélyülést igénylő mozgásformát. Közben folyamatosan zajlottak a fentebb jelzett programok, és természetesen mindvégig az origami rejtelmeivel is lehetett ismerkedni.

A nomád hétvégén legalább negyvenen fordultak meg a MAG-Házban. A résztvevők között a tolnaiak mellett akadt budapesti, pécsi, székesfehérvári, kakasdi és szekszárdi is.

Társasjátékok, robotméhecskék és sörényes oroszlánok A szekszárdi játékklub, a Gamebo(a)rda vezetője, Füves Erika különleges társasjátékokat hozott magával Tolnára. Az „elektromos” vonalat többek között egy, a Boda Ákos vezette gimnáziumi elektronikai szakkörösök által készített – világító fenyőfa alakjában formát öltött – „arduinó” (szabad szoftveres, nyílt forráskódú elektronikai fejlesztőplatform) képviselte. Továbbá nem kevesebb, mint három darab 3D-s nyomtató, amelyekkel többek között sörényes oroszlánt is lehetett készíteni. Az elektromos irányt képviselték a programozható robotméhecskék és egy humanoid robot is, amiket működés közben és azon kívül is meg lehetett nézni.

