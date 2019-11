Örömet és gyógyulást hoz a bohócdoktor a kórházba

A gyerekek gyógyulását, az orvosok és az ápoló személyzet munkáját egyaránt segítik bohócdoktorok. Az ő hivatásukba engedtek bepillantást tegnap a a Tolna Megyei Balassa János Kórházban tartott sajtótájékoztatón.

A bohócdoktorok hivatásos előadóművészek, akik az igényhez és helyzethez igazodva rögtönöznek, ismertette Magyar Zsuzsa, az alapítvány vezető adományszervezője. A fókusz előadásukon van, nem kinézetükön. Arcukat csak egy piros dudaorr dekorálja, hogy ne legyenek ijesztőek a gyerekeknek. A szakszerűséget az alapítvány képzése szavatolja.

Harmincöt bohócdoktor tizenhat magyar kórházban lép fel. A Balassa János kórházba például heti rendszerességgel ellátogatnak. A bohócok közt férfiak és nők, fiatalok és idősebbek egyaránt vannak. A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány tagja a nemzetközi szervezetnek, mely tíz országban van jelen, nemcsak Nyugaton, hanem például Szlovákiában és Csehországban is, tájékoztatott Magyar Zsuzsa. A vezető adományszervező az alapítvány múltját is felidézte: amikor huszonhárom éve dolgozni kezdtek Magyarországon, ténykedésük nagy újdonságnak számított. Megváltoztatják a kórház hangulatát, feledtetik a gyerekekkel azt, hogy hol vannak. Hisz benne, hogy elősegítik gyógyulásukat. A bohócok segítik az orvosok és az ápolószemélyzet munkáját is.

Dr. Németh Csaba, a Balassa János Kórház főigazgató főorvosa egyetért, hogy a kórház emberközelibb, élhetőbb a bohócdoktoroknak köszönhetően.

Dr. Harangi Ferenc, a Gyermekosztályt vezető főorvos elárulta, régen irigykedve nézte azokat a híradásokat, melyek bohócdoktorok jelenlétéről számoltak be, és várta, hogy a Balassa János Kórházban is megjelenjenek. Szereplésük hosszabb távon is hat: aki kikerül a kórházból, és visszagondol rá, abban először a bohócok kiváltotta örömteli pillanatok fognak fölmerülni.