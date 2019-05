Orosz támogatással halad előre a cégcsoport

Közel egy év működés után változás állt be a Keleti Agrár Kft. bátaszéki telepének tulajdonosi és beszállítói körében. Ezt Dávid Tamás (borítóképünkön) cégcsoportvezető közölte lapunkkal. Ezzel együtt a fő tevékenység – műtrágya-befogadás, -csomagolás, -tárolás és -kereskedelem – továbbra is változatlan. Viszont újdonság, hogy a korábbi osztrák és magyar beszállítók mellett orosz gyártó árualapja is található a telepen.

A négy ágazatvezető értékelte az első eredményes esztendőt

Szoboszlai Zsolt, a J. Lasfar KFT. ügyvezetője: – Néhány adatot hadd adjak közre önmagunkról – kezdte Szoboszlai Zsolt. – Teljes foglalkoztatásunk jelenleg huszonöt fő. A létszám vélhetően tovább bővül, hiszen jelentős terveket szeretnénk megvalósítani. Az elmúlt esztendő sok munkát, sikert, belföldi és külföldi elismerést hozott. Jó hírünket több európai és tengeren túli eseményen is öregbítettük. Ezek az események kedvező visszhangot kaptak, megismertettük magunkat a piac szereplőivel. Emellett sikerült jó partnerként megjelennünk. Büszkén mondhatjuk, hogy vállalkozásunkat ismerik, elfogadták és tisztelik. A telepen több üzletág működik párhuzamosan egymás mellett, ezek a következőek: ömlesztett műtrágya, big-bag műtrágya, folyékony ágazat, fuvarozási üzletág, vasúti üzletág. Ezen ágazatok együttese adja a tevékenységünket.

A telep infrastruktúráját jelentősen növeltük, a területet teljes egészében bekerítettük és be is kameráztuk. Új sorompó került a bejárathoz, elkészült a kamionparkolónk, több száz négyzetmétert újrabetonoztunk, az épület tető- és csapadékrendszerének jelentős részét felújítottuk. Növeltük gép- és eszközállományunkat, új targoncákat, homlokrakodókat, traktorokat és kamionokat szereztünk be. Kialakítottuk a folyékony nitrosol tárolására alkalmas nagy medencét, jelenleg ez Magyarországon a legnagyobb zárt-fedett helyen lévő egybefüggő tároló. A medencét egy kft. kibérelte és használja. A közeljövőben, kihasználva a telep infrastrukturális lehetőségeit, tíz év után el kívánjuk indítani a vasúti áru szállítást. Zajlik a második porta kialakítása, ez az új ellenőrzőpont – mely hatvan tonnáig mérni képes hídmérleggel rendelkezik – képes lesz kezelni a még nagyobb forgalmat. Ez a fejlesztés a még jobb és zökkenőmentes kiszolgálás érdekében történik, egyúttal a közeljövőben induló kiskereskedelmi tevékenység előtt is szó szerint kaput nyit.

Aktív kereskedelmi kapcsolataink döntő részét a Keleti Agrár Kft. működteti. A cég magyar és külföldi kapcsolatai adják a szolgáltatásunk döntő részét. Partnereink között tudhatjuk az orosz gyártót, a Kite Zrt. és az RWA AG vállalatokat is. Mindezek ismeretében megalapozottan kijelenthető, hogy aktív évet zártunk, ezért derűlátóan tekintünk a jövőbe!

Németh Tamás a Sun State Transport Kft. ügyvezetője, egyúttal a J. Lasfar Kft. beszerzési ágazat vezetője.

Az általa vezetett cég személyi állománya a következőképpen néz ki: tíz sofőr, egy logisztikus és egy adminisztrátor.

– Munkatársaim jó szaktudása egyrészt feltétele, másrészt garanciája annak, hogy képesek vagyunk hatékonyan dolgozni és fejlődni – mutatott rá Németh Tamás. – Igyekszünk a cégcsoport dolgozóit lokálisan kiválasztani, azaz előnyben részesítjük a Bátaszék és vonzáskörzetében élők foglalkoztatását. Kiváló kapcsolatot ápolunk a helyi önkormányzattal és a helyi lakossággal. Úgy érezzük, elfogadtak és támogatnak bennünket.

Jelenlegi eszközállományunk szakmai véleményem szerint kiemelkedő. Új, korszerű eszközök és tapasztalt, magasan képzett gépjárművezetők: ez sikerünk titka. A céget elsősorban a kereskedők és partnereink által értékesített áruk mozgatására hoztuk létre, biztosítva ezzel a gyors, pontos és rugalmas szállítást a termelők számára. Tavalyi árumozgatásunk saját és megbízott fuvarokra vetítve meghaladja az évi százötvenezer tonnát.

Mivel csak a belföldi áruszállítás nem ad elég stabilitást számunkra, ezért elmozdultunk a nemzetközi áruszállítás felé is. Megfordulunk Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Dánia, Belgium határain belül is. A Szlovéniában található koperi kikötő, továbbá a horvátországi, kutinai műtrágyagyár területén szinte heti rendszerességgel dolgozunk.

Egyre bővül a velünk dolgozó kis- és nagy speditőr cégek száma. A minőségi szállítást igénylő, nagyobb partnereink is rendszeresen kérnek fel és bíznak meg bennünket saját áruik mozgatásával. Ezen kívül kisebb partnereinknek alacsonyabb nagyságrendű tételek kiszállításával is állunk rendelkezésére.

Szállított termékeink palettája is egyre szélesebbé válik. A műtrágya mellett nem idegen számunkra a virágföld, cserép, tégla, gabona vagy akár a műanyag áru szállítása sem. A flotta egyaránt képes ömlesztett, darabáru és folyékony kategória szállítására. Idén megkezdjük a termelők folyékony műtrágyával való ellátását is. Fontosak mind a helyi, mind a távolabbi partnerek igényei, mert az időjárás változása további technológiai változtatásra kényszeríti a mezőgazdaság szereplőit.

Imreh Zsombor ágazatvezető

Vasúti szállítási ágazat, folyékony műtrágya ágazat és hatósági kapcsolattartás. Bátaszéken ezeket a területeket felügyeli Imreh Zsombor, a Nyugati Agrár Kft. ügyvezetője, egyúttal a J. Lasfar Kft. ágazatvezetője.

– A vasúti szállítás újraindításához a MÁV-nál elkértük a szükséges engedélyeket – közölte Imreh Zsombor. – A bátaszéki állomáson érvényes szerződéssel rendelkezünk. Az itteni rámpán és két vágányon a rakodásunk biztosított. Telephelyünkön egy vágánypáron tudunk vagonokat fogadni. Mozgatásukhoz egy új MTZ-TRAC vasúti vontatójármű áll rendelkezésre. Az ömlesztett áruk ki- és betárolására egy százhúsz t/óra szállító kapacitású dán gabonafúvót állítottunk rendszerbe. Szerepel még a tervek között – hosszú távú szerződéskötést követően – egy hatvankét tonna önsúlyú, harminckét tonna teherbírású targonca beszerzése is. A géppel vastekercsek, illetve konténerek rakodását tudjuk elvégezni vagonra, valamint kamionra.

Folyékony műtrágya tárolására elkészült egy 1300 méter x 4,8 méteres vízszigetelt medence. Ebben nyolcezer tonna áru tárolható. Jelenleg két szivattyúval (60 m³/óra/db) tudunk árut fogadni, kiadni. Az öt darab ki- és betároló rendszer kiépítése még folyamatban van.

Az igények növekedése miatt egy újabb, második medencét is tervezünk kialakítani, mintegy ötezer-ötszáz tonna befogadóképességgel. A folyékony ágazathoz egy új kapurendszer, és hídmérleg kiépítése is kapcsolódik. Ez a kialakítás szükséges, hogy az ágazatok elkülöníthetőek legyenek egymástól. Itt jelöltük ki kiskereskedelmi egységünket is, ahol a helyi és környékbeli termelők gyors, akadálymentes kiszolgálását tudjuk biztosítani. Szilárd műtrágyákat kis zsákos, BB, illetve folyékony termékeket IBC kiszerelésben. Az adminisztrációs feladatok ellátásához egy kisebb irodahelyiséget is létrehoztunk, ez az iroda a biztonsági szolgálat emberének is helyet tud biztosítani.

A hatóságokkal folyamatos a kapcsolattartás. A különböző szakterületeknek megfelelően szaktanácsadók segítségét is igénybe vesszük. Az idők folyamán tönkrement, elavult elektromos-, vízműves-, tűzvédelmi stb. berendezéseket cseréljük, javítjuk. Engedélyezés alatt áll egy saját kis benzinkút beüzemelése is.

Palkó Ferenc, a bátaszéki telep vezetője

A J. Lasfar Kft. bátaszéki, a város mellett elhaladó autópályáról jól látható telepe rendezettségével is magára vonja az érdeklődők tekintetét. Aki idelátogat, nem talál elhanyagolt zugot, gyomnövénnyel benőtt területet vagy sárral telehordott közlekedési folyosókat. Viszont rögtön feltűnik a mű­trágyazsákok helykihasznált módon való felsorakoztatása, a járművel való megközelítés biztonságos mivolta. Mindent összegezve, az egykor volt téglagyári ingatlan megnyerő arculattal bír. Ez a rendezettség Palkó Ferenc, a bátaszéki telep vezetője munkáját is dicséri.

– A telepen az áru fogadására szükséges munkákat tavaly júniusban kezdtük meg – idézte fel a kezdeteket Palkó Ferenc. – Az első ömlesztett áru múlt év június 26-án a bajai kikötőből érkezett meg telephelyünkre. A rakományt a kinti, betonos területre borítottuk. Ekkor nyolc fő, egy darab csomagológép, egy darab teleszkópos rakodógép, egy darab targonca dolgozott a telepen. Munkánkat nehezítette, hogy a nagy csarnokban párhuzamosan zajlott a bontás. Tárolási kapacitásunkat folyamatosan bővítettük, először a hátsó kis csarnok rendbetétele történt meg, majd következett az első nagy hajó, illetve a csarnokban lévő garázsok betonozása. Kialakítottunk egy beton medencét, amely az országban egyedülálló befogadóképességgel bír.

Ami a telephely kapacitását illeti, itt elfér negyvenezer tonna szilárd műtrágya (húszezer tonna a fedett csarnokban, húszezer tonna a külső beton téren), nyolcezer tonna folyékony műtrágya a fedett beton medencében. A telep dupla vasúti iparvágánnyal is rendelkezik.

A fedett csarnokokban vámraktárt alakítottunk ki, ezzel tovább bővítettük szolgáltatásaink körét. A telepen két darab magyar és egy darab holland csomagológép van, amelyekkel akár napi ezerötszáz tonna műtrágyát is tudunk lecsomagolni. Rendelkezünk egy keverőgéppel is, ez az eszköz háromféle szilárd műtrágya keverésére alkalmas, miközben befogadja és bedolgozza a hozzáadott mikroelemeket is. Teljesítőképessége naponta háromszáz tonna.

A telepen jelenleg huszonöt fő dolgozik, gépállományunk négy darab teleszkópos rakodóból, három darab targoncából, három darab traktorból, két darab Dolly pótkocsiból és egy darab söprűgépből áll össze.

A cégcsoport jelentős összeggel segíti a várost

A helyi sportegyesületeket és a város rendezvényeit is rendszeresen támogatja a J. Lasfar Kft.

– A kívülállók is tapasztalhatják, hogy az elmúlt egy évben milyen látványos fejlődésen ment át a cég – mutatott rá dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere. – Az előrelépés három oldalról is látható. A J. Lasfar Kft. beváltotta a foglalkoztatásra vonatkozó ígéretét, azaz lehetőség szerint helyi és Bátaszék környéki munkavállalókat alkalmaz. Az sem titok, hogy az önkormányzat mindig várja a május 31-i dátumot, ez a nap az iparűzési adó befizetésének határideje. A cégcsoport jelentős összeggel járul hozzá a város költségvetéséhez. A tendenciát tekintve idővel az egyik legnagyobb támogatóvá léphet elő. Az is nagyon fontos, hogy ezen rövid idő, azaz egy év alatt Bátaszék társadalmi életében is erőteljesen jelen volt és jelen van a kft. Széles körű mecénási tevékenységének kiváltképp örülhet a helyi sportegyesület, köztük a hárommillió forinttal szponzorált úszó, valamint a karate szakosztály. De hasonlóan jól eső érzéssel nyugtázhatta a Bornapok szervező csapata, hogy a rendezvényre a cégcsoport hétszázötvenezer forintot adott.

Azt is értékeljük, hogy a J. Lasfar Kft. hosszú távra tervez, mármint nemcsak tevékenységét, hanem Bátaszéket illetően is. Sokan keresik a cégcsoportot különböző kérésekkel, szervezetek és magánemberek, s azt is tudom, hogy jó és hasznos ügy esetén igyekeznek lehetőség szerint valamilyen módon mindenkinek segíteni. Bízunk a cégcsoport további fejlődésében és abban, hogy az elkövetkező időszak terveiben Bátaszéknek a jelenlegihez hasonló, megtisztelő és kedvező szerepe lesz.

A célkitűzések mentén haladnak

A csapatot Bátaszéken immár a Szolnok megyéből érkezett két új tulajdonostárs is erősíti.

Nemrég egy orosz gyártó úgy döntött, hogy támogatja a Keleti Agrár Kft. kereskedelmét. Ennek az eredményes tevékenységnek köszönhetően az orosz fél, raktározási szerződés keretében, árualapot biztosít. Ezzel összefüggésben a vámraktári minősítés megtörtént.

Ugyancsak támogatást ad a gyártó a zsákokat illetően is. A telephelyen található zsákokat Európában jelenleg kizárólag az orosz gyár lengyelországi, olaszországi és szerbiai leányvállalatai használhatják. Ez azért fontos, mert a hazai termelők is biztosak lehetnek benne, hogy a zsákban a felirat szerinti, minőségi termék található.

A Keleti Agrár Kft. már most javában alapozza jövő évi tevékenységét, úgy a kereskedelemben, mint a tárolásban. Június végére a tervek szerint a telep nem kevesebb, mint negyvenezer tonna árualapot fogad be. Ez óriási mennyiség, igénybe veszi a terület adta lehetőség végső határát.