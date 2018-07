Orvosi rendelők újulnak meg Pakson

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Felújítások zajlanak a Deák Ferenc utcai rendelőintézetben, és a két gyermekorvosi rendelőben is kulturált, korszerű körülmények között folytatódhat az ellátás. Miként azt a Paksihirnok.hu oldalon írják, dr. Egry Tibor egykori rendelőjében felújították az elektromos- és a vízhálózatot, cserélték a burkolatot, a bútorzatot, újravakolták a falakat és teljesen megújult az eszközrendszer is. Itt augusztustól ismét fogadják a betegeket. Dr. Angyalosi Zsuzsanna rendelőjében viszont jelenleg zajlik a rendelés, a felújítási munkálatokat ott augusztus elején kezdik, akkor ugyanis a doktornő nyugdíjba vonul. A kivitelezés ideje alatt is fogadják majd az érintett körzethez tartozó pácienseket, csak az épület egy másik helyiségében.

– Nagy segítség lenne számunkra, ha a tizennégy év feletti gyermekeknek felnőtt háziorvost keresnének a szüleik – mondta dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. Ugyan tizenkilenc éves korig lehet gyermekkörzetben maradni, de ha már betöltötte a gyermek a tizennegyedik életévét, ellátható felnőtt körzetben is. A vegyes körzetek kialakítása helyett így szeretnénk segíteni annak a három gyermekorvosnak, akik augusztustól öt körzet munkáját látják el – tette hozzá a főigazgató, kiemelve, hogy ez átmeneti megoldás, és mindent megtesznek, annak érdekében, hogy minél hamarabb betöltsék a gyermekorvosi körzetek álláshelyeit. De mint mondta, ez nem könnyű feladat, mert országosan egyre nehezebb gyermekorvost találni.

Szeptemberben a Barátság úton, a 7. számú körzetet ellátó rendelőben folytatódnak a felújítási munkálatok. Az önkormányzat a beruházásokra saját költségvetésből biztosítja a forrást, amelynek összköltsége várhatóan huszonötmillió forint.