Összefogással tisztították meg a falut és a környékét

Tizenöt önkéntes indult neki vasárnap délután, hogy megtisztítsa a szeméttől Tevel utcáit. Az akciót egy helyi fiatalember, Jáhn Bálint szervezte a közösségi oldalon. A felhívásához sokan csatlakoztak, még helyben élő hollandok is gumikesztyűt húztak, hogy hozzájáruljanak a település tisztaságához.

„Sokat járok a természetben, a határban a munkám miatt is, s megelégeltem, hogy egyre több a szemét, ezért létrehoztam a közösségi oldalon egy szemétszedés elnevezésű eseményt – mesélte lapunknak a fiatalember. – A település több utcáját bejártuk, egészen a termelőszövetkezet majorjáig, sőt a focipálya környékén, illetve a közeli erdőkben és földesutak mentén is összeszedtük az ott hagyott szemetet” – mondta. Mint hangsúlyozta, elképesztő állapotokkal szembesültek, WC-kagylótól a konyhabútoron át az elhasznált gumiabroncsig mindent találtak.

„Tizenöten jöttünk össze, s jó kis csapattá kovácsolódtunk ez alatt a közel öt óra alatt, amíg együtt voltunk – folytatta Jáhn Bálint. – Az önkormányzat is támogatta a kezdeményezésünket, zsákokkal, kesztyűkkel segített, illetve az összegyűjtött szemét elszállítását is vállalták. Ezek a területek kevésbé frekventáltak, ezért is gondoltam arra, hogy elsősorban itt gyűjtsük össze a szemetet. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, s hogy ilyen jól sikerült. Biztosan lesz még folytatása, rajtam legalábbis nem múlik majd” – fogalmazott Jáhn Bálint, aki hozzátette azt is, hogy a szemétszedés alatt végig figyeltek a járványügyi előírásokra, a maszkviselésre, a másfél méteres távolság megtartására – ahogy az az általa elküldött fotón is látszik.

Nem ez volt az első szemétszedési akció a településen, és a környéken, egy héttel korábban az önkormányzat is szervezett egyet, amelynek során a települést a 65-ös főúttal összekötő bekötőutat járták be a „hivatal” dolgozói, illetve a Tevelt Mucsival, valamint a Tevelt Kisdoroggal összekötő utakat és környéküket tisztították meg.

Fazekas Attila polgármester örömmel állt a civil kezdeményezés mögé, mert mint fogalmazott, nemcsak a helyben élők, hanem a településre érkezők miatt is fontos a falu tisztasága, hiszen ez is egy pozitív képet fest Tevelről az ide érkezőkben vagy az átutazókban.