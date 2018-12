Összefogtak a fejlődés jegyében

Együttműködési megállapodást írt alá a megyei önkormányzat, a szekszárdi közgyűlés, a Pécsi Tudományegyetem és annak Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara három kutató és szolgáltató központ létrehozásáról és közös működtetéséről.

A térség fejlődése szempontjából fontos eseménynek adott otthont a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara ma. Egy megállapodás jött létre, amelynek célja a megye, a megyeszékhez és térsége társadalmi, gazdasági kulturális vonzerejének növelése.

Történelmi pillanatnak nevezete a megállapodást Prof. Dr. Szécsi Gábor a kar dékánja, ugyanis a célokat csak átfogó együttműködés keretében lehet megvalósítani. Ennek egyik fő vetülete, hogy az egyetem képzési, kutatási eredményeit be lehessen csatornázni a társadalmi gazdasági fejlődést megalapozó regionális stratégiák és programok kidolgozásába, megvalósításába. A másik cél, hogy bevonjanak minden érintettet és érdekeltet abba a folyamatba, amely révén ez a régió erősíteni tudja gazdasági vonzerejét és megtartó erejét. Másik oldalról pedig az egyetem akkor találja meg a helyét a változások körforgásában, ha programjait a társadalmi elvárásoknak megfelelően próbálja megfogalmazni, mondta a dékán.

Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke egyebek közt arról szólt, hogy a megyei közgyűlés szándéka a megalakulása óta az volt, hogy összeszervezze a megye településeinek törekvéseit. A megyei közgyűlés minden olyan programban részt kíván venni, amely a megye egységét és fejlődését elősegíti.

Ács Rezső, Szekszárd polgármestere megköszönte az egyetemi karnak, hogy előkészítette a megállapodást. Az előzmények közé tartozik, hogy a Modern Városok program keretében a város a kormánnyal arra is szerződött, hogy szerepet vállal a helyi és a megyei munkaadók munkaerő-utánpótlásának biztosításában. Kiemelte a Paksi Atomerőmű bővítésének szakember-igényét. Mint mondta, biztos benne, hogy az egyetem közreműködésével a város és a térség előbbre léphet az innováció terén is, hiszen itt is megvan az ehhez szükséges szürkeállomány.

Prof. Dr. Miseta Attila, a PTE rektora elmondta, már sok évre visszanyúló közös munka folytatását jelenti a megállapodás, hiszen Szekszárdon is ugyanannyi talentum van jelen, mint bárhol másutt. Ennek a kiteljesedéséhez járulhat hozzá az együttműködés.

Három új szolgáltató központ

A megállapodás szerint a felek az úgynevezett IQ Ipari Együttműködési és Innovációs Kutatóközpont, a Vidékfejlesztési Kutatóközpont és a Dienes Zoltán Pedagógus-továbbképzési és Gyermekkultúra Módszertani Kutatóközpont megalapításában és fenntartásában kívánnak együttműködni. Ezek legfőbb feladata a regionális innovációs folyamatok megalapozása, összehangolása, koordinálása. Innovációs hálózatok és képzési programok szervezése, valamint szakmai szolgáltatások nyújtása az ipari együttműködések, a vidékfejlesztés és a pedagógia területén. A cél, hogy a helyi intézmények, vállalkozások, civil szervezetek kiterjedt képzési, tanácsadási tevékenység eredményeként jussanak hozzá a működésüket segítő új tudományos eredményekkel, szakmai projektekkel, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz. Feladatuk továbbá, hogy vonzóvá tegyék a térséget a pályakezdő, innovatív tevékenység iránt nyitott fiatal szakemberek számára.

