Összefogtak a gazdák a Balassa kórházért

A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében pénzadományt gyűjtött a Gazdakörök Tolna Megyei Szövetsége a Tolna Megyei Balassa János Kórház, illetve a működését segítő B.J. Betegápolásért Alapítvány részére.

Félmillió forint adomány gyűlt össze, az ünnepélyes átadót szerdán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatóságának székhelyén tartották. Köszöntőt mondott Csike György a MAGOSZ Tolna megyei elnöke. Méltatta az egészségügyben dolgozókat, hiszen nekik köszönhetően elkerültük a tömeges megbetegedéseket.

– Az ország kenyerét, az élelmiszert mi, magyar gazdák termeljük meg. Jó minőségű, vegyszermentes, egészséges termékeket adunk az állampolgárok asztalára. Kis létszámban dolgozunk, ha közülünk valaki megbetegszik, leállhat az egész munka. Nonprofit szervezet vagyunk, az adományt a tagdíjakból spóroltuk össze – mondta. Vendégh Edit a NAK Tolna megyei elnöke is köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, hozzátéve, a jövőben is számíthatnak a gazdatársadalomra.

Dr. Németh Csaba a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója köszönettel fogadta a felajánlást, elmondta, a támogatás meglepetésként érkezett.

– Lehet, hogy túl vagyunk a járvány első hullámán, de hogy még mi van előttünk, nem tudjuk. A kórháznak jelenleg is szigorúbban kell vennie, és a járványhoz igazítania működését – hangsúlyozta. Beszéde után átadták számára az adományozó emléklapot. Csike György elnök kérdésünkre elmondta, az adományt másfél-két hónap alatt gyűjtötték össze. Dr. Németh Csaba főigazgató arról tájékoztatott minket, a kórházat át kellett alakítani, újraszervezni, hogy a járványhelyzeti követelményeknek építészetileg is megfeleljen, és az egészségügy újraindítása óta is folyamatosan kell alakítani a megfelelő ellátás biztosításához, ezért az adományt a tizenkét hektár területen fekvő kórház közel húsz épületének további fejlesztésére fordítják.